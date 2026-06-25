Plagosje me thikë në Sukth, daja dyshohet se plagosi nipin
Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të mërkurë në Sukth, ku një 25-vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës.
Sipas burimeve policore, i riu është paraqitur për ndihmë mjekësore në spitalin e Durrësit, ku po merr trajtim. Mjekët bëjnë me dije se ai ka pësuar plagë të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Nga të dhënat paraprake, dyshohet se autori i plagosjes është daja i 25-vjeçarit, ndërsa rrethanat dhe motivet e konfliktit mbeten ende të paqarta.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe po punon për dokumentimin e saj, si dhe për sqarimin e rolit të personave të përfshirë. /Euronews.al/
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