Petrovska: Nuk e di se si Orban e ka mbështetur vendin deri më sot në aspektin strategjik
Deputetja e LSDM-së Sllavjanka Petrovska thotë se nuk e di se si Orban e ka mbështetur vendin deri më sot në aspektin strategjik.
“Ata e panë atë si një mbështetës të fortë dhe një mik të fortë. Nuk e di se si Orban e ka mbështetur vendin deri më sot, nuk po flas për individë për OBRM-PDUKM-në, por për atë që ai ka bërë strategjikisht të rëndësishme për ne. Ne besojmë se gjatë periudhës së demaskimit të atij regjimi totalitar në Hungari, shumë gjëra që lidhen me OBRM-PDUKM-në dhe qeverinë aktuale do të hapen”, tha deputetja e LSDM-së Sllavjanka Petrovska në lidhje me largimin e ish-kryeministrit hungarez nga qeveria atje.
Lidhur me “euforinë” e LSDM-së pas rënies së Orbanit, Petrovska tha në emisionin “24 Analiza” se “nëse e shohim thjesht si një interes partiak dhe nëse shohim se ku po fiton e majta ose e djathta, atëherë mund ta diskutojmë, por nëse flasim për atë që është në interes të vendit tonë, atëherë ndryshimet në vendet anëtare të BE-së që janë vërtet domethënëse për ne, duhet t’i shohim të pangarkuara nga ajo se cilës ideologji i përkasim”.
Petrovska kujton se gjatë kohës së Orbanit, Hungaria, në momente kyçe, dinte të ishte bllokuese e asaj që nënkuptonte të mirë për vendet brenda dhe jashtë BE-së./Telegrafi/