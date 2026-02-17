Petkovska: Seanca e Këshillit të Prokurorëve Publikë ishte formale, pa asnjë diskutim përmbajtësor mbi kandidatët për prokuror publik shtetëror
Përshtypja ime është se seanca e Këshillit të Prokurorëve Publikë në të cilën ata dhanë mendimin e tyre për kandidatët për prokuror publik shtetëror ishte formale, tha Ivana Petkovska, eksperte ligjore.
"Nuk pati diskutim substancial për kandidatët, përveç përdorimit standard të të gjitha atyre shpjegimeve gjenerike që kemi dëgjuar më parë. Se këta janë kandidatë që janë profesionistë, që kanë qenë në profesion si prokurorë publikë për një kohë të gjatë, përveç gjyqtarit Nenad Savevski, dhe se ata kanë integritet, besueshmëri dhe vlera morale dhe etike që sjellin me vete.
Nuk dëgjuam asgjë më shumë sesa ajo që u diskutua më parë. Në të vërtetë mbeti përshtypja vetëm e vendimmarrjes formale për një mendim pozitiv për katër kandidatë", beson Petkovska në "Telma".
Lence Ristovska , sipas asaj, është e vetmja kandidate që duhet të jetë Prokurore Publike e Shtetit.
"Nga perspektiva e transparencës, programi dhe strategjia që ajo planifikon si prokurore publike u shpallën publikisht. Megjithatë, profesionalizmi dhe integriteti i saj deri më tani tregojnë se ajo vërtet mund të jetë në krye të Prokurorisë", tha Petkovska./Telegrafi/