Një takim tmerrësisht i afërt midis një peshkaqeni të bardhë të madh të mitur dhe notarëve adoleshentë të pavëmendshëm në brigjet e Kalifornisë Jugore ka dalë në internet, duke ofruar edhe një herë një pamje të frikshme të afërsisë së grabitqarëve kryesorë dhe plazhistëve.

Pamjet prekëse u kapën nga Carlos Gauna, i njohur në internet si Artisti i Malibu-s, një nga operatorët më të frytshëm të dronëve në botë që dokumenton sjelljen e peshkaqenëve, transmeton Telegrafi.

Në video një peshkaqen i bardhë i madh afërsisht tri metra i gjatë rrëshqiti ngadalë drejt një grupi notarësh të rinj që luanin në dallgët e cekëta.

Ndërsa grabitqari masiv e ngushtoi distancën nga kurioziteti i dukshëm, fëmijët mbetën plotësisht të pavetëdijshëm për rrezikun që fshihej vetëm pak metra larg.

"Nuk bëhem shpesh nervoz, por ky ishte një nga ato raste të rralla kur u bëra. Notarët e rinj nuk kishin ide. Unë jam duke qëndruar mbi një milje larg", pranoi Gauna ndërsa shikonte skenën të zhvillohej nga kontrolluesi i tij.

Për fat të mirë, pasi inspektoi shkurtimisht grupin, peshkaqeni u kthye papritur dhe notoi përsëri në ujë më të thellë. /Telegrafi/

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