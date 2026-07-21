Peshkaqeni gjigant rrethon notarët në Kaliforni, fatmirwsisht nuk lëndohet askush
Një takim tmerrësisht i afërt midis një peshkaqeni të bardhë të madh të mitur dhe notarëve adoleshentë të pavëmendshëm në brigjet e Kalifornisë Jugore ka dalë në internet, duke ofruar edhe një herë një pamje të frikshme të afërsisë së grabitqarëve kryesorë dhe plazhistëve.
Pamjet prekëse u kapën nga Carlos Gauna, i njohur në internet si Artisti i Malibu-s, një nga operatorët më të frytshëm të dronëve në botë që dokumenton sjelljen e peshkaqenëve, transmeton Telegrafi.
Në video një peshkaqen i bardhë i madh afërsisht tri metra i gjatë rrëshqiti ngadalë drejt një grupi notarësh të rinj që luanin në dallgët e cekëta.
Ndërsa grabitqari masiv e ngushtoi distancën nga kurioziteti i dukshëm, fëmijët mbetën plotësisht të pavetëdijshëm për rrezikun që fshihej vetëm pak metra larg.
"Nuk bëhem shpesh nervoz, por ky ishte një nga ato raste të rralla kur u bëra. Notarët e rinj nuk kishin ide. Unë jam duke qëndruar mbi një milje larg", pranoi Gauna ndërsa shikonte skenën të zhvillohej nga kontrolluesi i tij.
Për fat të mirë, pasi inspektoi shkurtimisht grupin, peshkaqeni u kthye papritur dhe notoi përsëri në ujë më të thellë. /Telegrafi/