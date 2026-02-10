Peshevski: Shpenzimet e udhëtimit të deputetëve, të ndara në bazë mujore, janë më të larta se paga minimale e një punëtori
Nënkryetari i LSM-së, Ivan Peshevski njoftoi se disa nga deputetët mbërritën në Kuvend para orës 8 të mëngjesit, domethënë, siç tha ai, mund të pinin kafe dhe të përgatiteshin për takimin. Ai thotë se nuk arritën të shihnin asnjërin prej tyre.
Nënkryetari i LSM-së, Ivan Peshevski, kujtoi se shpenzimet e udhëtimit të deputetëve, të ndara në bazë mujore, janë më të larta se paga minimale e një punëtori në sektorin privat. Ai përsëriti se do të vazhdojnë me bllokadat e deputetëve, Qeverisë, ministrave dhe punëdhënësve.
Peshevski para Kuvendit theksoi se jeta është bërë më e shtrenjtë me 9.000 denarë për dy vjet dhe këtë e tregojnë çmimet në tregje. Prandaj kërkesa e tyre për një pagë minimale prej 600 eurosh dhe një rritje të të gjitha pagave të tjera me 100 euro.
"Nuk ka ekonomi dhe shtet pa punëtorë. Le të guxojnë dhe t'i vendosin kërkesat e tyre në rend të ditës, le t'i votojnë nëse duan të sigurojnë një mandat tjetër, nëse jo ne do të jemi këtu çdo ditë dhe do të bllokojmë, derisa të dëgjohet zëri i punëtorit", tha nënkryetari i LSM-së./Telegrafi/