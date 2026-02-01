Ambasadorja e Izraelit, Tammy Ziv, ka uruar Kosovën dhe Izraelin me rastin e pesëvjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Ziv ka theksuar rëndësinë e këtij përvjetori dhe ka shprehur dëshirën për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit mes dy shteteve.

“Urime Izraelit dhe Kosovës për festimin e 5 viteve të marrëdhënieve diplomatike. Uroj që ato të vazhdojnë të zhvillohen dhe të lulëzojnë”, ka shkruar ambasadorja Ziv.

Kosova dhe Izraeli vendosën marrëdhënie diplomatike më 1 shkurt 2021, ndërsa gjatë këtyre pesë viteve bashkëpunimi mes dy vendeve është zgjeruar në fusha të ndryshme. /Telegrafi/

