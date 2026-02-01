Pesë vjet nga marrëdhëniet diplomatike Izrael-Kosovë, vjen urimi i ambasadores Ziv
Ambasadorja e Izraelit, Tammy Ziv, ka uruar Kosovën dhe Izraelin me rastin e pesëvjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Ziv ka theksuar rëndësinë e këtij përvjetori dhe ka shprehur dëshirën për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit mes dy shteteve.
“Urime Izraelit dhe Kosovës për festimin e 5 viteve të marrëdhënieve diplomatike. Uroj që ato të vazhdojnë të zhvillohen dhe të lulëzojnë”, ka shkruar ambasadorja Ziv.
Kosova dhe Izraeli vendosën marrëdhënie diplomatike më 1 shkurt 2021, ndërsa gjatë këtyre pesë viteve bashkëpunimi mes dy vendeve është zgjeruar në fusha të ndryshme. /Telegrafi/
Congratulations #Israel and #Kosovo on celebrating 5 years of Diplomatic Relations. May they continue to develop and flourish 🇮🇱🤝🇽🇰 pic.twitter.com/CTfXLGDPyy
— Tammy Ziv 🇮🇱 (@AmbTammyZiv) February 1, 2026
