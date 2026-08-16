Përmbytje të rënda në Greqi, gruaja goditet nga rrufeja ndërsa ishte në veturë
Një stuhi e fortë goditi gadishullin grek të Manit në rajonin e Peloponezit, gjatë së cilës një grua u godit nga rrufeja.
Gruaja ishte në një makinë në Itilo kur rrufeja goditi automjetin ose afërsinë e tij.
Sipas informacionit zyrtar, jeta e gruas nuk është në rrezik dhe gjendja e saj është e qëndrueshme.
Për shkak të përmbytjeve jashtëzakonisht të rënda dhe dëmtimeve të rrugëve, ekipet e shpëtimit patën vështirësi në arritjen e saj, por me ndihmën e policisë, ata e trajtuan me sukses dhe e transportuan në Spitalin e Përgjithshëm të Spartës, ku u mbajt për ekzaminime të hollësishme.
Shiu i rrëmbyeshëm shkaktoi probleme serioze në Manin lindor, ku ekipet e shpëtimit nga departamenti i zjarrfikësve u detyruan të ndërhynin për të ndihmuar ata që ishin bllokuar.
Qendra operative e shërbimit zjarrfikës mori 50 thirrje për ndihmë dhe u ndërmorën veprime për transportimin e 10 personave nga makina në një vend të sigurt.
Zonat e prekura nga reshjet e dendura të shiut, bazuar në thirrjet e marra nga shërbimi zjarrfikës, janë kryesisht Itilo, Neo Itilo, Alypa, Kokkala dhe Exo Nymfio.
Stuhia zbuloi probleme në infrastrukturën rrugore dhe shkaktoi vështirësi edhe në ndërtesa të tjera. Sasi të mëdha uji hynë në shtëpi dhe ndërtesa banimi, ndërsa në disa vende niveli i ujit arriti deri në dritare.