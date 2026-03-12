Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë (IETL), në bashkëpunim me British Council, ka organizuar në Prishtinë eventin përmbyllës rajonal të projektit “Bridging Creatives: Partneriteti Kosovë – Shqipëri – Mbretëri e Bashkuar për Rritje Kreative”, një iniciativë e mbështetur nga programi Western Balkans – UK Creative Skills Development Fund, ku u certifikuan pjesëmarrësit që morën pjesë në trajnimet e zhvilluara gjatë projektit.

Projekti kishte për qëllim zhvillimin e aftësive profesionale në sektorin kreativ, me fokus të veçantë në funksionimin dhe menaxhimin e galerive komerciale, si dhe në promovimin ndërkombëtar të artistëve nga Kosova dhe Shqipëria.



Gazmend Ejupi, një nga trajnerët theksoi se ky projekt është i veçantë pasi për herë të parë është ofruar një trajnim i strukturuar për mënyrën se si funksionojnë galeritë komerciale dhe për mundësitë që ato krijojnë për artistët.

“Projekti ka shku shumë interesant, se për herë të parë është bo një projekt, me të cilin janë mbajtë trajnime se si funksionon një galeri komerciale”, u shpreh ai.

Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria kanë potencial të madh për zhvillimin e tregut të artit, sidomos duke marrë parasysh rritjen e turizmit dhe interesimin e koleksionistëve për artin në rajon.

“Për momentin, Kosova dhe Shqipëria kanë një potencial shumë të madh për shkak të turizmit. Kërkesat janë shumë të mëdha… mirëpo targeti i projektit është me pasë shumë më shumë ndërkombëtarë, me promovu kulturat dhe artistët tonë të ri nëpërmes galerive komerciale”, theksoi ai.

Naim Spahiu, përfaqësues i galerisë “Open Art” i cili është një nga pjesëmarrësit e këtij trajnimi tha se programi ka ndikuar drejtpërdrejt në profesionalizimin e punës së tij në sektorin e artit, duke i dhënë njohuri praktike për menaxhimin e galerive dhe projekteve artistike.

“Ky trajnim ka pas shumë efekt… Hapja e një galerie ka fillu më shumë si pasion, po tash po shndërrohet në profesion”, tha ai.

Ai shtoi se përmes këtij programi pjesëmarrësit kanë mësuar bazat e funksionimit të galerive komerciale në Evropë dhe në botë, duke përfshirë menaxhimin e projekteve, fondeve dhe përfaqësimin profesional të artistëve.

“Kur thamë në profesion, kuptohet që kemi mësu bazën e galerive komerciale se qysh përfaqësohen nëpër Evropë, botë dhe njëherit menaxhimi i projekteve, fondeve edhe përfaqësimi dinjitoz i artistëve”, theksoi ai.

Ndërkaq, kryetari i Komunës së Proshtinës, Përparim Rama vlerësoi bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rëndësinë e zhvillimit të galerive komerciale për ekosistemin kulturor dhe kreativ.

“Jam shumë i lumtur për këtë bashkëpunim, për këtë iniciativë të re… duhet të kemi përveç galerive që subvencionohen prej kryeqytetit edhe galeri komerciale”, u shpreh ai.

Sipas tij, arti dhe kreativiteti luajnë rol kyç në zhvillimin e qyteteve dhe në krijimin e hapësirave ku njerëzit dëshirojnë të jetojnë dhe të punojnë.

“Arti e përmbush shpirtin, kreativiteti e përmbush shpirtin, i krijon qytetet, vendet ku ne dëshirojmë me jetu, me punu edhe me kalu kohën tonë”, tha ai.

Ai shtoi se zhvillimi i tregut të artit duhet të mbështetet dhe të zhvillohet më tej, duke krijuar mundësi edhe për përfitime ekonomike pa cenuar vlerat artistike.

“Duhet me e mbrojtë edhe me shty përpara këtë proces edhe me tregu qysh mundemi edhe me përfitu në aspektin komercial, pa e mbyt shpirtin artistik dhe kreativ”, theksoi ai.

Projekti “Bridging Creatives” synon të forcojë lidhjet mes sektorëve kreativë të Kosovës, Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke ndihmuar artistët dhe profesionistët e industrisë kreative të zhvillojnë aftësi të reja, të krijojnë rrjete bashkëpunimi dhe të rrisin prezencën e tyre në tregun ndërkombëtar të artit. /Telegrafi/

