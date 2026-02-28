Përmbaruesit braktisin grupin punues për ndryshimet ligjore
Përmbaruesit po bojkotojnë ndryshimet e Ligjit për Përmbarimin, që po “gatuhet” në Ministrinë e Drejtësisë.
Ata e braktisën grupin punues pasi Drejtësia u ndaloi të ndërhyjnë në pjesën e pagesave nga qytetarët.
Përmbaruesit propozuan një formë të arsyeshme të shlyerjes së borxheve, veçanërisht për faturat e shërbimeve, për të ulur kostot gjatë përmbarimit, ku për një borxh prej 50 denarësh nga llogaritë e qytetarëve shpesh ngarkoheshin edhe 15.000 denarë. Këtë e deklaroi presidentja e Odës së Përmbaruesve, Vesna Delovska, në emisionin “Biznis 21”.
Ata kërkojnë të tërhiqen këto ndryshime, që sipas tyre nuk janë thelbësore, si dhe hartimin e një ligji të ri plotësisht.
“Gjatë takimit të dytë, kur i paraqitëm propozimet për ndryshimet e para, për 50 nenet e para, mbetëm të papritur kur na thanë se në atë pjesë ligji nuk mund të prekej.
Dhe për të sqaruar:
Kush ju tha se ligji nuk mund të prekej në atë pjesë?
– Në grupin punues
– Domethënë ka një kryetar të atij grupi, cili është?
– Sipas udhëzimeve nga ministria
Pra, Ministria e Drejtësisë tha se nuk mund të ndërhyhej te pjesa e pagesave…
– Në pjesët e tjera ligji do të ndryshohet vetëm në tre pjesë.”
Delovska tha se “kupa është mbushur” pasi gishtat gjithmonë drejtohen nga përmbaruesit, dhe kur transferohen paratë nga përmbarimi, tek ata mbetet më pak. Ajo dha edhe shembullin ku për pesë fatura të Këshillit të Shtëpisë, për borxhe prej 37 ose 50 denarësh, për secilën kishte shpenzime të avokatëve dhe noterëve që arrinin mbi 500 euro. Sipas saj, duhet një ligj thelbësor që ul kostot për qytetarët.
“Do të bllokohesh. Dhe papritmas, një faturë që është 500 denarë, kur shkon tek qytetari bëhet 16.000–15.000. Madje më erdhi një faturë për parkingun e qytetit, nga Kumanova, personi, gjithmonë e diskutoj, tha: fol me emër e mbiemër, 17.800. Në cilën shtet normale ekziston kjo dhe dikush përsëri propozon? Ju dini çfarë është më tragjike, përmbarues, avokatë, noterë, ministria, madje edhe ministri, të gjithë janë juristë. Edhe nëse nuk na kanë thirrur ne, nuk kanë ndërgjegje të thonë: pritni njerëz, çfarë po bëjmë këtu?”, tha Marjan Risteski
Raporti i përmbaruesve për vitin 2025 tregon se gjatë 20 viteve kanë mbledhur mbi 2,2 miliardë euro nga qytetarët, kompanitë dhe shteti. Vetëm vitin e kaluar u mblodhën mbi 137 milionë euro, nga të cilat mbi 50 milionë nga qytetarët dhe mbi 63 milionë nga kompanitë.
Ajo që shqetëson më shumë është se aktualisht ka rreth 2,5 milionë çështje aktive për përmbarim, kryesisht tek ata që tashmë kanë përmbarues, ndërsa të tjerat presin në radhë.