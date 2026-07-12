Përfundojnë punimet në gjysmën e rrugës “Fehmi Lladrovci”, Rama: Sonte hapet për qarkullim
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se kanë përfunduar punimet në gjysmën e parë të rrugës “Fehmi Lladrovci”, e cila do të hapet për qarkullim gjatë mbrëmjes së sotme.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama falënderoi qytetarët për mirëkuptimin dhe durimin e treguar gjatë zhvillimit të punimeve.
“Faleminderit qytetarëve për mirëkuptimin gjatë punimeve. Punimet në gjysmën e parë të rrugës ‘Fehmi Lladrovci’ përfunduan. Sonte hapet rruga!”, ka shkruar ai./Telegrafi/
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