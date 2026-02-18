Përdorni “rregullin e një dore” kur mbushni lavatriçen me rroba
Shumë njerëz bëjnë gabime gjatë larjes së rrobave që mund t’i dëmtojnë ato, që nga përdorimi i tepërt i detergjentit deri te përdorimi i tepërt i zbutësit të rrobave.
Megjithatë, jo shumë persona e kuptojnë se mbushja e lavatriçes deri në fund mund të pengojë që rrobat të pastrohen siç duhet që në fillim.
Alex Lucas nga Bosch tha: “Mund të jetë joshëse ta mbushni kazanin e lavatriçes me sa më shumë rroba, por mbingarkimi i pajisjes do të ulë performancën e larjes dhe madje mund të shkaktojë dëmtime.
“Mbingarkimi bën që rrobat të lëvizin si një masë e vetme, duke i penguar ato të lëvizin lirshëm brenda kazanit dhe duke penguar detergjentin të qarkullojë në mënyrë efektive për të larguar papastërtitë dhe njollat.
“Gjithashtu, kjo mund të rrisë presionin brenda kazanit, sidomos gjatë centrifugimit me shpejtësi të lartë, gjë që mund të shkaktojë dëmtime”.
Sipas Ariel, ndonjëherë mbingarkimi i lavatriçes mund të bëjë që rrobat të kenë erë më të keqe se më parë.
Ata theksuan: “Kjo ndodh sepse rrobat thithin të gjithë ujin, duke mos lënë hapësirë që detergjenti të tretet. Kjo do të thotë gjithashtu se mund të mbeten shenja të pakëndshme detergjenti në rroba.”
Alex rekomandoi gjetjen e balancës së duhur mes mbushjes së kazanit me mjaftueshëm rroba për një larje ekonomike dhe lënies së hapësirës së nevojshme për performancë efektive.
Eksperti shtoi: “Për rezultate më të mira, duhet të ketë ujë të mjaftueshëm që detergjenti të tretet dhe hapësirë të mjaftueshme që rrobat të lëvizin.
“Mbingarkimi i kazanit çon në më pak ujë të disponueshëm për tretjen e detergjentit, pasi rrobat e thithin atë.
“Ne rekomandojmë të lini një hapësirë sa gjerësia e një dore në pjesën e sipërme të kazanit kur e mbushni, që do të thotë rreth tre të katërtat e kapacitetit”.
Ariel e quan këtë “rregulli i një dore”, një “këshillë e thjeshtë” që shumë njerëz mund ta përfshijnë në rutinën e tyre të larjes.
Nëse nuk mund ta fusni dorën brenda kazanit, atëherë ai është i mbingarkuar dhe duhet të hiqen disa rroba për një larje efektive.
Sasia e rrobave që mund të futen në kazan varet nga madhësia e pajisjes, dhe është e rëndësishme të mos tejkalohet pesha maksimale që ajo mund të mbajë.
Alex vazhdoi: “Është gjithashtu e rëndësishme që rrobat të ndahen sipas llojit të materialit dhe ngjyrës për të shmangur dëmtimet e mundshme. Ndajini rrobat në grupe dhe gjithmonë lexoni etiketat e kujdesit.”
Sigurohuni gjithashtu të mos përdorni shumë detergjent, pasi kjo mund të lërë mbetje në kazan, duke çuar në krijimin e mykut.