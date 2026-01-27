Pep Guardiola “i çmendur” pas idesë për transferimin e yllit të Real Madridit
Situata e Trent Alexander-Arnold te Real Madridi po merr një kthesë të papritur dhe vetëm pak muaj pas ardhjes së tij, anglezi mund të kërkojë një rrugë të re.
Adaptimi i mbrojtësit të djathtë te klubi i bardhë nuk ka qenë siç pritej. Me më pak minuta se sa ishte parashikuar dhe i shoqëruar nga disa probleme fizike, koha e tij në Madrid nuk ka shkëlqyer siç pritej, gjë që ka bërë që drejtuesit e klubit të rishikojnë të ardhmen e tij.
Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka ndjekur me vëmendje situatën e Alexander-Arnold dhe i ka shprehur drejtuesve të qytetarëve interesin e tij për ta transferuar.
I vetëdijshëm për talentin dhe fleksibilitetin e lojtarit, trajneri katalanas e sheh atë si një pjesë kyçe për sistemin e tij, veçanërisht në krahun e djathtë.
Interesi i skuadrës angleze, e konsideruar si një nga klubet më të mëdha evropiane, ka ringjallur mundësinë e rikthimit të lojtarit britanik në Ligën Premier.
Kur Trent Alexander-Arnold la Liverpoolin për t’iu bashkuar Real Madridit në verën e vitit 2025, shumëkush mendoi se ardhja e tij do të ishte një nga transferimet më të mëdha për klubin e bardhë. Megjithatë, adaptimi i mbrojtësit ka qenë sfidues.
Edhe pse ka luajtur disa minuta dhe ka treguar shkëndija cilësie, ndikimi i tij nuk ka përmbushur pritshmëritë për një lojtar me kalibrin dhe përvojën e tij.
Situata e Alexander-Arnold nuk ka kaluar pa u vënë re nga Manchester City. Pep Guardiola, gjithmonë i vëmendshëm ndaj talenteve më të mirë në dispozicion, ka shfaqur interes të madh për mbrojtësin anglez.
Me largimin e disa lojtarëve në krahun e djathtë, City e sheh Alexander-Arnold si një opsion ideal për të forcuar atë pozicion, duke ofruar jo vetëm cilësi defensive, por edhe aftësi të mëdha sulmuese dhe në shpërndarjen e topit, duke u përshtatur në mënyrë të përkryer me stilin e lojës së Guardiolës.
Ideja e rikthimit në Angli dhe bashkimi me Guardiolën te Manchester City i duket tërheqëse Trent Alexander-Arnold, pas zhgënjimit të përjetuar në Madrid./Telegrafi/