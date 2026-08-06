Pengon zyrtarët policorë në Prishtinë, lëndohet një polic - arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar për shkak se i kishte penguar zyrtarët në një institucion gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë thuhet se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 08:50 në rrugën “Luan Haradinaj”, në Prishtinë.
Tutje thuhet se gjatë arrestimit një zyrtar policor ka pësuar lëndime trupore për çka ka pranuar trajtim mjekësor.
“Rr. Luan Haradinaj, Prishtinë / 05.08.2026 – 08:50. Është arrestuar i dyshuari kosovar për shkak se i kishte penguar zyrtarët në një institucion gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Gjatë arrestimit një zyrtar policor ka pësuar lëndime trupore për çka ka pranuar trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit pas inicimit të rastit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/