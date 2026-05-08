Peja Outdoor Festival
Peja Outdoor Festival është eventi më i madh i aventurës në Kosovë, që mbledh mijëra vizitorë në qytetin e Pejës.I organizuar nga Shoqata Peja Outdoor Festival, festivali promovon aktivitetet outdoor, jetën aktive dhe turizmin e qëndrueshëm.
Detajet
Data: 11–14 qershor 2026
Koha: 08:30
Vendndodhja: Pejë
Çka përfshin programi?
Programi i festivalit përfshin:
- Ecje në natyrë
- Biking
- Ngjitje në shkëmbinj
- Gara vrapimi
- Yoga
- Koncerte
- Aktivitete interaktive për fëmijë dhe të rritur
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një nga eventet më të mëdha outdoor në rajon
- Për të provuar sporte dhe aktivitete të reja me guida profesionale
- Për aktivitete të përshtatshme për gjithë familjen
- Për të takuar njerëz të rinj dhe komunitetin outdoor
- Për një fundjavë me aktivitete dhe argëtim në natyrë
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit etj.
Shumica e aktiviteteve janë falas ose me kosto simbolike.
Për disa aktivitete kërkohet regjistrim paraprak përmes kanaleve zyrtare të festivalit.
Aktivitetet janë të hapura për të gjitha moshat dhe zhvillohen në gjuhën shqipe dhe angleze.
Kontakt:info@pejaoutdoorfestival.org
Sponsor gjeneral i këtij edicioni është IPKO