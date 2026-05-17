Paul Scholes i propozon Tuchelit ta marrë në Botërorë një 16-vjeçar
Legjenda e Manchester United, Paul Scholes, ka dalë publikisht në mbështetje të talentit të ri të Arsenal, Max Dowman, duke kërkuar që ai të përfshihet në skuadrën e England national football team për Kupën e Botës.
Mesfushori adoleshent po konsiderohet si një surprizë e mundshme në listën e trajnerit Thomas Tuchel, i cili pritet të shpallë së shpejti përzgjedhjen përfundimtare për turneun.
Scholes beson se talenti i Dowman është aq i veçantë sa duhet të marrë menjëherë një vend në kombëtare, duke e krahasuar situatën me mënyrën se si Spain national football team i besoi Lamine Yamal.
“Sa i mirë është Max Dowman? Ai është i pabesueshëm. A mendoni se duhet të jetë në skuadrën e Anglisë për Kupën e Botës? Shikoni Spanjën me Lamine Yamal... futeni atë”, deklaroi Scholes.
Ai shtoi se Anglia aktualisht nuk ka një lojtar me profil të ngjashëm.
“Nuk kemi një lojtar si Dowman. Mendoj se Thomas Tuchel është lloji i trajnerit që mund ta marrë atë. A i patë golat e tij për Anglinë U20?”, vazhdoi ish-mesfushori anglez.
Scholes theksoi se nuk do të kishte asnjë problem të linte jashtë lojtarë më me përvojë për t’i bërë vend talentit të ri.
“Kushdo qoftë, nuk më intereson. Mendoj se është i shkëlqyer. Spanja do ta bënte dhe Spanja është e suksesshme. Do ta merrja gjatë gjithë ditës. Nuk mendoj se ka ndonjë lojtar anglez me aftësitë që ka ai. Ai i tejkalon të gjithë lojtarët”, përfundoi Scholes./Telegrafi/