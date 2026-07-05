'Patjetër që u ndje një shpërthim i madh' - aeroplani Delta u godit nga fishekzjarret gjatë uljes në Çikago
Një aeroplan i Delta Air Lines që mbante 52 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë të ekuipazhit, u godit nga fishekzjarrët ndërsa përgatitej të ulej në një aeroport të Çikagos të shtunën në mbrëmje.
Fluturimi nga Aeroporti Hartsfield-Jackson i Atlantës për në Aeroportin Ndërkombëtar Midway "thuhet se ra në kontakt me një fishekzjarr gjatë uljes", tha një zëdhënës i linjës ajrore për BBC-në.
"Fluturimi u ul në mënyrë të sigurt dhe u drejtua drejt portës", shtuan ata.
Nuk pati të lënduar dhe incidenti u raportua tek autoritetet e aviacionit, transmeton Telegrafi.
Aeroplani u godit ndërsa miliona njerëz në të gjithë Shtetet e Bashkuara festuan 250-vjetorin e kombit me fishekzjarre - pjesë e traditës vjetore për të përkujtuar pavarësinë.
Fluturimi 1076 i Delta u ngrit nga Atlanta dhe u ul në Çikago në orën 20:33.
"Sapo na ra një fishekzjarr në aeroplanin tonë", i tha një pilot kontrollit të trafikut ajror, tregon një regjistrim i incidentit. Piloti tha se kishte ndodhur në rreth 61 metra.
"Shpresojmë vetëm të ketë qenë vetëm një mortajë që shpërtheu poshtë, por padyshim që u ndje një shpërthim i madh", shtuan ata.
Para incidentit, kontrollorët mund të dëgjohen duke paralajmëruar për praninë e fishekzjarrëve.
"Delta 1076... kini kujdes, ka shumë shtëpi pranë vendit të afrimit që qëllojnë fishekzjarrë", tha një oficer i kontrollit të trafikut ajror.
"Ka pasur raportime të shumta siç mund ta imagjinoni. Qyteti është në dijeni. Ata thanë se do të njoftonin policinë e Çikagos, por e dini, nuk e di se çfarë do të bëjnë" ,shtoi kontrollori në radiolidhje.
Departamenti i Policisë së Çikagos i tha BBC-së se aeroplani "u godit nga një objekt i panjohur" dhe se shkaktoi "dëme të vogla në bojë".
Airbus A319 u inspektua pas uljes pa u gjetur dëmtime, sipas linjës ajrore. /Telegrafi/