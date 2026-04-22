Pasholli: Nuk do të mbështesim shfuqizimin e qeverisë teknike
Deputetja e BDI-së, Arbana Pasholli njofton se ato si grup parlamentar nuk do të mbështesin shfuqizimin e qeverisë teknike.
Ajo tha se diçka që është arritur me marrëveshje politike, duhet të zhbëhet në të njëjtën formë.
"Në parim nuk do t'i mbështesim as propozim-ligjin për deputetë as propozim-ligjin për qeverinë. E para kjo shumicë parlamentare të gjitha ligjet që janë me rëndësi jetike po i vendos në procedurë të shkurtuar parlamentare dhe e dyta sa i takon ligjit për qeveri, diçka që është arritur me marrëveshje politike dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, do të duhet zhbërë me marrëveshje poltike dhe me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar", tha Pasholli.
Lidhur me propozim-ligjin për Arsimin e lartë, Pasholli tha se vërejtjet nuk janë adresuar plotësisht dhe se po bëhet eufori në rrjetet sociale.
“Mendoj se është një eufori, të cilën ato po e bëjnë jehonë nëpër rrjetet sociale. Mendoj që arritja për ta mënjanuar H indeksin është një shkas për t’u tërhequr vëmendja për probleme serioze të këtij propozim ligji, që kanë të bëjnë si me autonominë financiare, po ashtu edhe me centralizimin e vendimmarrjes”, theksoi Arbana Pasholli, deputete e BDI-së./Telegrafi/