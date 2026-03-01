Pas ratifikimit të marrëveshjeve, Kosova në pritje të miliona eurove nga BE-ja
Rreth 60 milionë euro parafinancim nga Bashkimi Evropian, të parapara në kuadër të Planit të Rritjes për Kosovën, ende nuk janë disbursuar, ndonëse marrëveshjet janë ratifikuar para dy javësh në Kuvend.
Në Bashkimin Evropian konfirmojnë se Kosova ka paraqitur kërkesën për lirimin e këtyre mjeteve dhe se janë në kompletimin e procedurave. Ardhjen e këtyre milionave për Kosovën po e presin edhe deputetët e pozitës dhe opozitës.
Një zëdhënës i Komisionit Evropian tregon për KosovaPress, se kur do të disbursohen mjetet e para për Kosovën.
Mes tjerash, në përgjigjen e tij për agjencinë tonë, theksohet edhe disa kritere politike, si domosdoshmëria e respektimit të mekanizmave demokratikë dhe angazhimi konstruktiv në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.
“Kosova ka paraqitur kërkesën për lirimin e parafinancimit deri në 7% të shumës totale të paraparë në kuadër të këtij Instrumenti. Tashmë që marrëveshjet që lidhen me Instrumentin për Reforma dhe Rritje janë ratifikuar, Kosova ka të drejtë të marrë parafinancimin. Pasi këto ligje të shpallen zyrtarisht dhe t’i komunikohen komisionit, si dhe me kusht që të përmbushen kushtet e përgjithshme (stabiliteti makroekonomik, menaxhimi i shëndoshë i financave publike, transparenca dhe mbikëqyrja e buxhetit) dhe parakushtet (respektimi dhe zbatimi i mekanizmave demokratikë, si dhe angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës), mund të bëhet disbursimi i fondeve në kuadër të Planit të Rritjes”, thuhet në përgjigjen e tij.
Sa i përket mjeteve të tjera financiare, Komisioni Evropian thekson se Kosova ka afat deri më 30 qershor për të përmbushur 13 reforma të parapara, pasi kjo datë shënon përfundimin e periudhës së lejuar. Mosraportimi i suksesshëm brenda afatit rrezikon humbjen e kësaj pjese të financimit.
“Sa i përket kërkesave të rregullta për pagesë, rikujtojmë se Kosova ka afat deri më 30 qershor të këtij viti për të përmbushur 13 reformat, pasi kjo datë shënon përfundimin e periudhës së hirit. Nëse Kosova nuk arrin të raportojë me sukses brenda afatit, rrezikon të humbasë këtë pjesë të financimit”, theksohet në përgjigjen e tij.
Nga shumica parlamentare, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Hyseni, thotë për KosovaPress, se institucionet janë të interesuara që fondet të disbursohen sa më shpejt, duke pranuar se procesi është vonuar për shkak të ngërçit politik në vend.
Ai nënvizon nevojën për projekte konkrete dhe përmbushje të kritereve, në mënyrë që Kosova të sigurojë edhe fondet e tjera të parapara në Planin e Rritjes.
“Ne si Kosovë jemi të interesuar që sa më shpejt fonde të tilla të disbursohen, pasi janë vonuar për shkak të ngërçit politik që kemi në vend. Mirëpo mirë që jemi në këtë fazë që kemi vendimmarrje institucionale të nevojshme dhe besoj shpejt që zyrtarët e BE-së do të bëjnë alokimin e këtyre mjeteve. Por jo vetëm të këtyre mjeteve, pasi ne duhet të reagojmë edhe me projekte që duhet të dërgohen dhe të përmbushen kriteret si vend me qëllim që t’i marrim edhe mjetet e tjera që parashihen në Planin e Rritjes”, deklaron ai.
Në anën tjetër, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Time Kadrijaj, e cilëson të domosdoshëm votimin e marrëveshjeve në Kuvend, duke theksuar se mosmiratimi i tyre do t’i sillte humbje financiare vendit. Ajo kërkon nga Qeveria që të ketë qartësi në procesin e alokimit të buxhetit dhe të përcaktojë prioritetet se ku do të orientohen mjetet e përfituara.
“Mirë që janë votuar, pasi kishim humbur shumë nëse nuk do të ishin votuar në Kuvend. E kemi zënë me afat Planin e Rritjes. Duhet Qeveria tash t’i ketë parasysh proceset dhe ndarjet se ku do të alokohet ai buxhet”, thekson ajo.
Më 13 shkurt, legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ratifikoi marrëveshjet ndërkombëtare me Bashkimin Evropian.
Plani i Rritjes është një kornizë e re e BE-së për përshpejtimin e reformave për integrim evropian të tërë rajonit, që kombinon reformat me kontribut të drejtpërdrejtë financiar nga fondet e BE-së në buxhetet e vendeve përfituese dhe projekte investuese.
Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882,6 milionë euro fonde të BE-së. Nga kjo shumë totale, 253,3 milionë euro janë grante, ndërsa pjesa tjetër prej 629,3 milionë eurosh janë hua afatgjata./KP/