Pas pensionimit nga Kroacia, Luka Modric vendos edhe për të ardhmen te Milani
Mesfushori veteran kroat, Luka Modric, është gjithnjë e më pranë vazhdimit të aventurës së tij te AC Milan edhe për një sezon tjetër.
Sipas raportimit të së përditshmes italiane La Gazzetta dello Sport, 40-vjeçari pritet të qëndrojë në San Siro, pavarësisht se kontrata e tij me kuqezinjtë, e cila përfshinte edhe një opsion për vazhdim, skadoi më 30 qershor.
Në javët e fundit kishte pasur paqartësi rreth të ardhmes së legjendës kroate, sidomos pas dështimit të Milanit për të siguruar një vend në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.
Megjithatë, pavarësisht raportimeve që e lidhnin me një rikthim te Real Madrid në një rol drejtues ose menaxherial, Modric ka vendosur të vazhdojë karrierën e tij si futbollist aktiv në Itali.
Pronari i Milanit, Gerry Cardinale, si dhe trajneri i ri i skuadrës, Ruben Amorim, kanë zhvilluar bisedime me mesfushorin me përvojë për ta bindur që të vazhdojë me klubin edhe për një vit tjetër.
Modric së fundmi i dha fund edhe karrierës së tij me kombëtaren e Kroacisë, pas eliminimit nga Kampionati Botëror në fazën e 1/16 së finales ndaj Portugalisë./Telegrafi/