Pas "Miqve të Ngushtë", WhatsApp tani po teston “Listat e Personalizuara” për përditësimet e statusit
Instagram prezantoi veçorinë "Miqtë e Ngushtë" për Instagram Stories në nëntor 2018, dhe shtatorin e kaluar mësuam se WhatsApp po zhvillonte të njëjtën veçori për përdoruesit e tij.
Tani kemi mësuar se WhatsApp po punon gjithashtu në një veçori "Lista të Personalizuara" për përditësimet e statusit, duke u dhënë përdoruesve të tij më shumë kontroll mbi privatësinë, transmeton Telegrafi.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët zbuluan këtë veçori të "Listave të Personalizuara" që është ende në zhvillim e sipër në versionin beta 2.26.5.11 të WhatsApp për Android.
Siç sugjeron edhe emri, "Listat e Personalizuara" u lejon përdoruesve të WhatsApp të krijojnë lista për audienca të ndryshme që mund të shohin përditësimet e statusit të tyre.
Për shembull, ju mund të krijoni një listë që përfshin vetëm anëtarët e familjes suaj, ndërsa një tjetër ka njerëz për rrjetin tuaj profesional. Është e ngjashme me kontrollin e privatësisë së personalizuar që ofron Facebook.
WABetaInfo raporton se përdoruesit e WhatsApp mund të zgjedhin një emoji dhe një emër për listat e tyre të personalizuara, dhe çdo ndryshim në një listë hyn në fuqi vetëm kur postoni një përditësim të ri të statusit.
Kjo do të thotë që nëse hiqni një kontakt nga lista juaj e personalizuar pasi të keni postuar një përditësim statusi për atë listë, ai kontakt do të vazhdojë të shohë përditësimin ekzistues, por jo ato të rejat.
WABetaInfo gjithashtu ndau një pamje të ekranit (të përfshirë më poshtë) që tregon opsionin "Miq të Ngushtë" së bashku me tre opsionet e tjera të privatësisë së statusit që janë aktualisht në dispozicion për përdoruesit e WhatsApp.
As funksioni "Miq të Ngushtë" dhe as funksioni "Lista të Personalizuara" nuk janë në dispozicion për përdoruesit e WhatsApp tani, përfshirë ata të regjistruar në programin beta, kështu që do të na duhet të presim për lansimin e tyre. /Telegrafi/