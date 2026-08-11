Pas më shumë se 20 vitesh pritjeje, hapet muzeu më i madh Guggenheim në botë
Pak projekte arkitekturore dhe kulturore kanë ngjallur kaq shumë interes gjatë dy dekadave të fundit sa Guggenheim Abu Dhabi
Pikërisht për këtë arsye, lajmi se muzeu më në fund do t’i hapë dyert më 11 dhjetor 2026 dhe do të bëhet muzeu i katërt aktiv Guggenheim në botë, pas atyre në Nju Jork, Venecia dhe Bilbao, shënon fundin e një prej projekteve kulturore më të shumëpritura të shekullit XXI.
I vendosur në ishullin Saadiyat, në një zonë kulturore që vitet e fundit ka ndryshuar tërësisht hartën kulturore të Lindjes së Mesme, Guggenheim Abu Dhabi nuk është konceptuar thjesht si një tjetër degë e muzeut të famshëm. Bëhet fjalë për muzeun më të madh Guggenheim të ndërtuar deri më tani, një hapësirë që synon të tregojë një histori të re të artit modern dhe bashkëkohor përmes një perspektive globale, me theks të veçantë te artistët nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika e Veriut.
Frank Gehry sjell sërish arkitekturën që sfidon kufijtë
Pas këtij projekti qëndron një prej arkitektëve më të njohur në botë, Frank Gehry, autori i Guggenheimit ikonik në Bilbao, një ndërtesë që ndryshoi rrënjësisht mënyrën se si mendojmë për rolin e arkitekturës në zhvillimin e qyteteve.
Planet për Guggenheim Abu Dhabi u prezantuan për herë të parë në vitin 2006, ndërsa projektet e Gehryt u bënë publike në vitin 2009.
Për Abu Dhabin, Gehry ka projektuar një ndërtesë që tërheq vëmendjen po aq sa edhe veprat e artit që do të ekspozohen brenda saj. Muzeu përbëhet nga 30 galeri të lidhura përmes një atriumi të madh qendror, ndërsa silueta e tij, e cila pa dyshim do të bëhet një nga simbolet e reja të Abu Dhabit, formohet nga 10 kulla monumentale me forma skulpturore, që i japin hapësirës një karakter pothuajse futurist.
Format e pazakonta janë realizuar me çelik inox, rrjetë metalike, oniks dhe xham. Vetë arkitektura është konceptuar si pjesë përbërëse e përvojës së vizitorëve dhe jo thjesht si një kornizë për ekspozitat.
Me më shumë se 11.600 metra katrorë hapësira të brendshme galerish dhe me hapësira të jashtme ekspozimi më shumë se dy herë më të mëdha, Guggenheim Abu Dhabi do të jetë muzeu më i madh në të gjithë rrjetin Guggenheim, transmeton Telegrafi.
Një këndvështrim i ri për artin modern
Ndryshe nga muzetë e tjerë Guggenheim, të cilët kryesisht mbështeten në koleksione ekzistuese, Guggenheim Abu Dhabi po krijon një koleksion të konceptuar posaçërisht për këtë hapësirë.
Fokusi do të jetë te arti i krijuar nga vitet 1960 e deri më sot, duke përfshirë pikturën, fotografinë, skulpturën, instalacionet dhe mediat e reja.
Vëmendje e veçantë do t’u kushtohet artistëve nga rajone që për një kohë të gjatë kanë qenë të përfaqësuara në mënyrë të pamjaftueshme në muzetë e mëdha të skenës kulturore perëndimore.
Siç thekson Mariët Westermann, drejtoreshë dhe shefe ekzekutive e Solomon R. Guggenheim Foundation, ambicia e muzeut nuk është vetëm të prezantojë vepra të reja arti, por të ofrojë një këndvështrim tjetër mbi historinë e artit bashkëkohor – një histori që përfshin perspektiva të ndryshme kulturore dhe zëra nga të gjitha kontinentet.
Guggenheim Abu Dhabi ndodhet në zemër të Saadiyat Cultural District, një zonë që vitet e fundit është shndërruar në një prej qendrave kulturore më ambicioze në botë.
Aty tashmë ndodhen Louvre Abu Dhabi, teamLab Phenomena Abu Dhabi, Zayed National Museum dhe Natural History Museum Abu Dhabi, ndërsa është në ndërtim edhe një qendër e re e arteve të skenës, e cila gjithashtu është projektuar nga Frank Gehry.
Ideja e të gjithë projektit është që në një hapësirë të vetme të bashkohen institucione që do ta pozicionojnë Abu Dhabin si një prej destinacioneve më të rëndësishme në botë për artin, arkitekturën dhe kulturën.
/Telegrafi/