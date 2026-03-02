Pas Haxhiut, kryeparlamentari Peleshi takohet me Osmanin
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur sot në takim kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshin.
Përveç pamjeve për medie, konferencë të përbashkët Osmani e Peleshi nuk do të ketë.
Peleshi fillimisht e takoi homologen e tij kosovare, Albulena Haxhiu, ku përveç pamjeve për medie, deklarime nuk pati.
Kryeparlamentari shqiptar, Niko Peleshi në kuadër të kësaj vizite në Kosovës do të takon edhe kryeministrin, Albin Kurti. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate