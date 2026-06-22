Pas 26 vitesh, Samsung nuk është më kompania më e vlefshme e Koresë së Jugut
SK Hynix ka tejkaluar Samsung Electronics për t'u bërë kompania më e vlefshme e listuar në bursë e Koresë së Jugut, duke shënuar një përmbysje dramatike të fatit për një prodhues çipash që dy dekada më parë pothuajse u shemb për shkak të borxheve.
Kompania, tani furnizuesi dominues i çipave të memories me brez të lartë (HBM) të përdorur në sistemet e inteligjencës artificiale për klientë të tillë si Nvidia dhe Google i Alphabet, ka dalë si një nga përfituesit më të mëdhenj të bumit global të inteligjencës artificiale, duke nxitur një rritje prej më shumë se 340% të aksioneve të saj këtë vit dhe duke e ngritur vlerën e saj të tregut mbi Samsung dhe Micron.
Aksionet e SK Hynix, tani prodhuesi më i vlefshëm i çipave të memories në botë, u mbyllën me 5.6% rritje, duke e rritur kapitalizimin e saj të tregut në 2,080.4 trilionë won (1.35 trilionë dollarë), ndërsa aksionet e Samsung ranë me 0.14% për t'i dhënë asaj një vlerë tregu prej 2,066.7 trilionë won, duke përjashtuar aksionet preferenciale.
SK Hynix e kaloi Samsung më 22 qershor për t'u bërë kompania më e vlefshme e Koresë së Jugut, me kapitalizimin e saj të tregut që arriti në 1.35 trilionë dollarë.
IA ka riformësuar industrinë globale të gjysmëpërçuesve, duke i ngritur çipat e specializuar të memories nga mallra të tregtuara zakonisht në komponentë kritikë të infrastrukturës që fuqizon aplikacione të tilla si ChatGPT dhe modele të përparuara të IA-së.
SK Hynix përqendrohet kryesisht në çipat e memories, ndërsa Samsung prodhon gjithashtu çipa logjikë dhe elektronikë të konsumit të tilla si telefonat inteligjentë dhe televizorët. Samsung kishte mbajtur vendin e parë që nga viti 2000.
"Shfaqja e memories së personalizuar të inteligjencës artificiale ndryshoi rrënjësisht ekonominë e industrisë dhe i lejoi SK Hynix të vendoset si lider në treg", tha Kim Sunwoo, një analist i lartë në Meritz Securities.
Samsung tha në një deklaratë se çdo llogaritje e kapitalizimit të tregut duhet të përfshijë aksionet e preferuara. Duke përfshirë këto aksione, vlera e kompanisë në mbyllje të tregut ishte 2,246.4 trilionë won.
Rritja e SK Hynix shënon kulmin e një prej kthesave më të mëdha në historinë e korporatave të Koresë së Jugut.
Në vitin 2002, atëherë Hynix Semiconductor ishte në prag të shitjes te Micron, pasi ishte gjymtuar nga borxhi i akumuluar gjatë një shtytjeje agresive zgjerimi. Marrëveshja përfundimisht dështoi, duke e lënë kompaninë nën kontrollin e kreditorëve për gati një dekadë.
Aksionet e saj ranë deri në 135 won në vitin 2003, duke e lënë atë të shihet si një aksion i lirë, ose "Dongjeon-ju" në koreanisht.
Pasuria e saj në vitet që nga ajo kohë ndoqi ciklin tradicional të lulëzimit dhe rënies së industrisë globale të memories. Në vitin 2023, një rënie e rëndë goditi çmimet e memories, duke e shtyrë SK Hynix të raportonte një humbje vjetore operative prej 7.73 trilionë won.
Ajo filloi të rimëkëmbej një vit më vonë, ndërsa bumi i inteligjencës artificiale mori vrull dhe kompani si Microsoft, Google dhe Meta investuan shumë, duke e shtyrë atë të raportonte një fitim vjetor operativ prej 23.5 trilionë won në vitin 2024, një rekord në atë kohë. /Telegrafi/