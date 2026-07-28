Google do ta lejojë telefonin tuaj Pixel të zhbllokojë orën Pixel
Google tashmë ju lejon të zhbllokoni telefonin tuaj duke përdorur një orë Pixel përmes funksionit të Zhbllokimit të orës, por tani duket se kompania po punon për t'ju lejuar ta bëni edhe anasjelltas.
Vargjet e kodit që gjenden në aplikacionin më të fundit Connected Phone & Watch tregojnë një funksion "Zhbllokimi i telefonit me orën", transmeton Telegrafi.
Kur të lançohet, kjo do ta zhbllokojë automatikisht orën tuaj Pixel kur telefoni juaj i çiftuar Pixel të jetë i zhbllokuar.
Fatkeqësisht, kjo ka shumë të ngjarë të jetë ekskluzive për çiftimin e një telefoni Pixel dhe orës Pixel.
Sidoqoftë, pasi ta merrni, do të jeni në gjendje të anashkaloni futjen e një PIN ose modeli dhe thjesht të zhbllokoni telefonin tuaj për të përdorur orën tuaj.
Madje mund të shihni njoftime proaktive si "Të zhbllokohet automatikisht ora juaj?" dhe "Zhbllokimi i orës suaj sapo u bë më i lehtë" për t'ju njoftuar për funksionin kur të bëhet i disponueshëm.
Kjo do të kërkojë një konfigurim një herësh. Do të duhet të futni PIN ose modelin e orës në telefonin tuaj përpara se të lejohet të zhbllokojë automatikisht orën tuaj.
Nëse merrni një orë të re Pixel, marrëdhënia e besuar midis orës së vjetër dhe telefonit tuaj do të transferohet në orën e re pa pasur nevojë të ribëni të gjithë konfigurimin.
Ende nuk është e qartë se kur Google planifikon ta lançojë këtë veçori, por Pixel Watch 5 do të zbulohet më 12 gusht, kështu që nuk do të habitemi nëse zhbllokimi i orës suaj me telefonin tuaj do të debutojë së bashku me të. /Telegrafi/