Partneri fle me shpinën nga ju? Ja çfarë mund të fshihet pas këtij pozicioni
Nuk është gjithmonë shenjë ftohjeje apo distance: ndonjëherë partneri thjesht po kërkon rehati, freski dhe pak hapësirë për të fjetur më mirë
Shtriheni në shtrat, dëshironi të afroheni me partnerin dhe, pas pak minutash, ai kthehet në anën tjetër. Në atë moment mund t'ju kalojë në mendje pyetja: "A ka diçka që nuk shkon mes nesh?"
Jo domosdoshmërisht.
Në fakt, mënyra se si një çift fle gjatë natës nuk është një "test" i besueshëm për të matur dashurinë, intimitetin apo gjendjen e lidhjes. Studimet kanë gjetur vetëm lidhje të kufizuara mes afërsisë së pozicionit të gjumit dhe cilësisë së marrëdhënies, ndërsa ekspertët e gjumit theksojnë se rehatia fizike shpesh luan rol shumë më të madh.
Kur trupi thjesht kërkon rehati
Të flesh gjithë natën i përqafuar mund të duket romantike, por në praktikë nuk është gjithmonë pozicioni më i rehatshëm. Krahu mund të mpihet, qafa mund të tendoset, ndërsa shpina dhe shpatullat mund të mos gjejnë pozicionin e duhur.
Prandaj, kthimi në anën tjetër të shtratit mund të jetë thjesht mënyra e trupit për të gjetur një pozicion më natyral dhe për t'u çlodhur plotësisht.
Në fund të fundit, gjatë natës ne ndryshojmë pozicion shumë herë, shpesh pa e kuptuar fare. Këto lëvizje nuk kanë domosdoshmërisht ndonjë lidhje me atë që ndiejmë për personin që kemi pranë.
Edhe temperatura mund të jetë arsyeja
Dy trupa të mbështetur gjatë gjithë natës prodhojnë më shumë nxehtësi. Për disa njerëz kjo bëhet e pakëndshme, sidomos gjatë netëve të ngrohta.
Kthimi me shpinë nga partneri mund të jetë thjesht një mënyrë për të krijuar pak hapësirë dhe për të lejuar trupin të freskohet.
Edhe gërhitja, lëvizjet e shpeshta të partnerit, ndriçimi në dhomë apo nevoja për të ndryshuar pozicion për shkak të shpinës dhe qafës mund të ndikojnë në mënyrën se si flemë, transmeton Telegrafi.
Ironikisht, kthimi me shpinë mund të nënkuptojë edhe siguri
Ky është ndoshta aspekti më interesant.
Kur një person ndihet i sigurt pranë partnerit, nuk ka domosdoshmërisht nevojë ta mbajë kontaktin fizik gjatë gjithë natës. Mund të kthehet në anën tjetër, të krijojë pak hapësirë dhe të flejë i qetë, duke e ditur se personi i dashur është aty.
Pra, një çift mund të flejë me shpinë nga njëri-tjetri dhe të jetë shumë i lidhur emocionalisht.
Në disa raste, kjo hapësirë është thjesht një marrëveshje e heshtur mes dy trupave: "Të dua, por dua edhe të fle rehat."
Madje, kërkimi për një pozicion më pak të afërt gjatë gjumit mund të jetë krejt normal te çiftet që kanë jetuar më gjatë së bashku. Një studim ka gjetur se çiftet që jetojnë së bashku dhe përdorin shtretër më të mëdhenj kanë tendencë të zgjedhin pozicione më pak intime gjatë momentit kur bien në gjumë.
Kur duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje?
Problemi nuk është vetë pozicioni i gjumit. Më shumë rëndësi ka nëse ai shoqërohet me ndryshime të tjera në marrëdhënie.
Nëse partneri është bërë papritur më i ftohtë, shmang prekjen, nuk kërkon më afërsi, komunikimi është përkeqësuar, debatet janë shtuar ose ndieni një distancë emocionale edhe gjatë ditës, atëherë ia vlen të shikoni pamjen e përgjithshme.
Kjo sepse cilësia e marrëdhënies dhe gjumi mund të ndikojnë te njëri-tjetri. Një rishikim sistematik i 62 studimeve me mbi 43 mijë pjesëmarrës gjeti një lidhje mes cilësisë më të mirë të marrëdhënies dhe gjumit më të mirë, ndërsa konfliktet më të shpeshta lidhen me gjumë më të dobët.
Por një shpinë e kthyer gjatë gjumit, e vetme, nuk është arsye për të nxjerrë përfundime.
Nëse gjatë ditës ka dashuri, komunikim, respekt, humor dhe dëshirë për të qenë pranë njëri-tjetrit, mos lejoni që pozicioni në të cilin partneri fle t'ju prishë gjumin.
Ndonjëherë mesazhi i vetëm që trupi po dërgon është shumë më i thjeshtë:
"Të dua. Tani më lër vetëm të fle pak më rehat." /Telegrafi/