Parregullsi në spitalin e Prizrenit me Hemodializë, lirohet nga detyra kryeinfermieri
Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka njoftuar se ka nisur një proces të monitorimit dhe mbikëqyrjes në të gjitha repartet, me qëllim të “vënies së rregullit, ligjshmërisë dhe rritjes së llogaridhënies” në punë, ndërsa ka bërë të ditur se gjatë këtij procesi janë identifikuar parregullsi të rënda në Shërbimin e Dializës.
Sipas njoftimit, në tetor të vitit 2025 u është dërguar një urdhëresë shefave, kryeinfermierëve dhe udhëheqësve të njësive për zbatimin e disiplinës dhe përgjegjësive në punë.
Për këtë qëllim, spitali thotë se ka formuar një komision të posaçëm, i cili përmes kontrollit të drejtpërdrejtë dhe monitorimit të kamerave të sigurisë, ka konstatuar parregullsi në Hemodializë.
Spitali bën të ditur se pas verifikimit të pamjeve, është konstatuar se punëtorët e hemodializës, përfshirë edhe kryeinfermierin, kanë bërë regjistrimin e hyrje-daljeve duke përdorur kartelat elektronike të njëri-tjetrit, “në mënyrë të paautorizuar”.
Sipas njoftimit, lidhur me gjetjet, drejtori ekzekutiv ka thirrur në takim urgjent shefin, kryeinfermierin dhe stafin e Hemodializës, ku janë njoftuar zyrtarisht me parregullsitë e evidentuara.
Si rrjedhojë, spitali ka bërë të ditur se është iniciuar procedura disiplinore për të gjithë personat e përfshirë, ndërsa kryeinfermieri është liruar nga detyra.
Spitali pretendon gjithashtu se pas masave të ndërmarra, “individët që kanë abuzuar me detyrën” kanë tentuar të shantazhojnë procesin e punës në Shërbimin e Dializës, por menaxhmenti thotë se ka marrë masa që shërbimi të mos ndërpritet.
Spitali ka siguruar se pacientët do të vazhdojnë të marrin shërbimet e dializës pa pengesa.
Në fund, menaxhmenti i Spitalit të Prizrenit ka theksuar se nuk do të tolerojë abuzimet me detyrën zyrtare, duke thënë se është i vendosur të vazhdojë me vendosjen e rregullit dhe disiplinës. /Telegrafi/