Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Prizren ka zgjatur orarin e punës deri në orën 22:00, me qëllim të përmbushjes së nevojave të qytetarëve.
Ai ka theksuar se vendimi është marrë në prag të sezonit veror, kur pritet rritje e fluksit të pacientëve, përfshirë edhe bashkatdhetarët që vijnë për pushime.
"Ky vendim është marrë veçanërisht për ta lehtësuar qasjen në shërbime shëndetësore gjatë sezonit veror, kur rritet fluksi i pacientëve, përfshirë edhe bashkatdhetarët që qëndrojnë në vendin e tyre", ka shtuar Totaj.
Sipas tij, zgjatja e orarit synon të ofrojë qasje më të lehtë në shërbime shëndetësore dhe të reduktojë pritjet në QKMF, sidomos në periudhat kur kërkesa për shërbime rritet. /Telegrafi/