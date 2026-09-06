Paris Hilton për ADHD-në: "Truri im funksionon ndryshe dhe kjo më jep shkëndijën krijuese"
Diagnoza në moshë madhore i dha kuptim vështirësive të fëmijërisë, ndërsa sot ajo tregon si e menaxhon ADHD-në mes mëmësisë, biznesit dhe projekteve krijuese
Paris Hilton e mori diagnozën për ADHD vetëm në moshë madhore dhe thotë se ky moment e ndihmoi të kuptonte shumë nga vështirësitë që kishte përjetuar që në fëmijëri. Sot ajo flet hapur për trajtimin, organizimin e përditshmërisë dhe mënyrën se si ADHD-ja ka ndikuar në jetën e saj si nënë dhe sipërmarrëse.
Hilton dëshiron gjithashtu të ndryshojë mënyrën se si shoqëria e sheh ADHD-në. Për të, kjo gjendje nuk lidhet vetëm me vështirësitë, por edhe me kreativitetin, mënyrën e të menduarit dhe gatishmërinë për të marrë iniciativa.
"Mendoja se diçka nuk shkonte me mua"
Kur ishte fëmijë, Hilton kishte vështirësi me detyrat e shkollës, kujtesën dhe përqendrimin. Ajo ka treguar se shpesh harronte ose humbiste detyrat dhe përfundonte në telashe me mësuesit.
Në një intervistë, ajo tha se në atë kohë mendonte se diçka nuk shkonte me të. Vetëm pasi u diagnostikua me ADHD në fund të të 20-ave, shumë prej përvojave të saj filluan të merrnin kuptim.
Ajo e ka përshkruar diagnozën si një përvojë që i solli qartësi dhe e ndihmoi të kishte më shumë dhembshuri për veten kur ishte fëmijë.
Terapia i ka ndryshuar mëngjeset
Hilton aktualisht përdor JORNAY PM, një ilaç stimulues me recetë për trajtimin e ADHD-së. Ilaçi merret në mbrëmje dhe është krijuar që efekti të nisë gjatë natës, në mënyrë që të jetë aktiv në mëngjes.
Ajo ka thënë se më parë mëngjeset ishin ndër pjesët më të vështira të ditës, ndërsa trajtimi i tanishëm e ndihmon të ketë më shumë përqendrim dhe të organizohet që në fillim të ditës.
Hilton ka treguar gjithashtu se kombinon trajtimin me strategji organizimi, duke përdorur tabela, shënime dhe mjete të tjera për të menaxhuar angazhimet e shumta. Sipas saj, kjo e ndihmon të jetë më e pranishme edhe në kohën që kalon me fëmijët.
Përvojën e saj me JORNAY PM e ka ndarë në kuadër të bashkëpunimit me Collegium Pharmaceutical, kompaninë që e prodhon ilaçin. Për këtë arsye, përvoja e saj personale me trajtimin nuk duhet të interpretohet si rekomandim mjekësor për të gjithë personat me ADHD, transmeton Telegrafi.
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Ilaçet nuk janë e vetmja mënyrë për ta menaxhuar ADHD-në
Psikologu dr. Justin A. Barterian, profesor i asociuar në Ohio State University – Wexner Medical Center, shpjegon se ilaçet stimuluese janë ndër trajtimet efektive për ADHD-në dhe mund të përmirësojnë vëmendjen, duke reduktuar hiperaktivitetin dhe impulsivitetin.
Megjithatë, ai thekson se trajtimi nuk kufizohet vetëm te medikamentet. Terapia njohëse-sjellore dhe trajnimi i aftësive të funksionimit ekzekutiv mund të ndihmojnë në organizim, planifikim dhe menaxhim të kohës. Psikoterapia mund të jetë gjithashtu e dobishme kur bashkë me ADHD-në shfaqen probleme të tjera, si ankthi ose depresioni.
Zgjedhja e trajtimit duhet të përshtatet me nevojat e individit dhe të bëhet me vlerësim profesional.
Pse Hilton e quan ADHD-në "shkëndijën e saj krijuese"
Hilton nuk dëshiron që ADHD-ja të shihet vetëm si një pengesë. Ajo ka thënë se kjo mënyrë e funksionimit të trurit ka ndikuar në kreativitetin e saj, në mënyrën se si zhvillon ide biznesi, krijon muzikë dhe i qaset projekteve të reja.
"Është ajo që më jep shkëndijën time krijuese", ka thënë Hilton, duke e lidhur ADHD-në me mënyrën se si mendon, inovon dhe e sheh botën. Ajo beson gjithashtu se kjo e ka ndihmuar në rrugëtimin e saj si sipërmarrëse.
Megjithatë, këto janë përshkrime të përvojës së saj personale dhe nuk nënkuptojnë se të gjithë personat me ADHD përjetojnë të njëjtat avantazhe.
Mesazhi i saj për njerëzit me ADHD
Hilton dëshiron të flasë hapur për ADHD-në edhe për shkak se, kur ishte fëmijë, nuk kishte një figurë publike me një përvojë të ngjashme ku mund të gjente mbështetje.
Ajo u bën thirrje njerëzve me ADHD të mos jenë tepër të ashpër me veten dhe të kërkojnë strategji dhe mbështetje që u përshtaten. Sipas saj, nuk duhet të ndihen sikur "diçka nuk shkon" me ta vetëm sepse truri i tyre funksionon ndryshe.
Për Hilton, pranimi i kësaj mënyre të funksionimit ka ndryshuar edhe mënyrën se si e sheh të kaluarën e saj. Ajo sot e konsideron ADHD-në jo vetëm si një sfidë që duhet menaxhuar, por edhe si një pjesë të identitetit të saj që ka ndikuar në kreativitetin, guximin dhe suksesin e saj profesional. /Telegrafi/