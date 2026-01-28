Paqueta drejt klubit brazilian për një shifër rekord transferimi
Fabrizio Romano ka raportuar se mesfushori sulmues i West Ham, Lucas Paqueta, është gati të bashkohet me skuadrën braziliane Flamengo.
Me një shumë rekord prej 42 milionë eurosh për klubin brazilian, Paqueta kthehet në klubin e fëmijërisë së tij përpara Kupës së Botës 2026.
“Lucas Paqueta te Flamengo, ja ku jemi! Marrëveshje rekord e arritur për 42 milionë euro”, shkroi fillimisht Romano në postimin e tij.
"West Ham e pranoi propozimin pas kontaktit të drejtpërdrejtë me drejtorin Jose Boto sot”.
“Paquete udhëton më vonë sot dhe nënshkruan kontratë pesëvjeçare", përfundoi eksperti i transferimeve.
Ndryshe, brazilian deri tani këtë sezon ka luajtur 19 ndeshje, duke shënuar 5 gola dhe 1 asistim. /Telegrafi/
