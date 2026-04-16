Paolo Di Canio bëhet viral pasi përplas kokën në tavolinë gjatë një debati televiziv, gjakoset pas veprimit
Ish-futbollisti i famshëm i Lazios dhe West Hamit, Paolo Di Canio, u vu sërish në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të një shpërthimi të pabesueshëm gjatë emisionit për Ligën e Kampionëve në studion televizive të Sky Sports italiane.
Konkretisht, pas një debati me prezantuesen Federica Masolin, komentatori ekspert 57-vjeçar papritmas goditi kokën fort në tavolinë tri herë nga frustrimi.
Kjo skenë i tronditi të gjithë në studio, përfshirë trajnerin legjendar Fabio Capello i cili ishte ulur pranë tij.
Nothing special — just legendary Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during a heated debate after a Champions League game 🫠🫣 pic.twitter.com/HT9armCLzt
— Tribuna Football (@tribuna_ftbl) April 16, 2026
Capello reagoi me qetësi kur pa se balli i Di Canios po rridhte gjak nga forca e goditjeve dhe i dha një shami për të ndaluar gjakderdhjen.
Ndërkohë, prezantuesja Masolin e ndoqi ngjarjen me mosbesim dhe me një buzëqeshje, ndërsa Di Canio, dukshëm i tronditur, u kthye në vendin e tij, duke mbajtur një shami në kokë.
Ky shpërthim i kujtoi shumë përdoruesve të mediave sociale karrierën e tij të trazuar si lojtar dhe incidentin e famshëm të vitit 1998, ndërsa ai luante për Sheffield Wednesday.
Pasi mori një karton të kuq në ndeshjen kundër Arsenalit, Di Canio e shtyu gjyqtarin Paul Alcock, i cili u rrëzua, dhe për këtë veprim u ndëshkua me një pezullim prej 11 ndeshjesh dhe një gjobë prej 12,000 eurosh. /Telegrafi/