Ish-futbollisti i famshëm i Lazios dhe West Hamit, Paolo Di Canio, u vu sërish në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të një shpërthimi të pabesueshëm gjatë emisionit për Ligën e Kampionëve në studion televizive të Sky Sports italiane.

Konkretisht, pas një debati me prezantuesen Federica Masolin, komentatori ekspert 57-vjeçar papritmas goditi kokën fort në tavolinë tri herë nga frustrimi.

Kjo skenë i tronditi të gjithë në studio, përfshirë trajnerin legjendar Fabio Capello i cili ishte ulur pranë tij.

Capello reagoi me qetësi kur pa se balli i Di Canios po rridhte gjak nga forca e goditjeve dhe i dha një shami për të ndaluar gjakderdhjen.

Ndërkohë, prezantuesja Masolin e ndoqi ngjarjen me mosbesim dhe me një buzëqeshje, ndërsa Di Canio, dukshëm i tronditur, u kthye në vendin e tij, duke mbajtur një shami në kokë.

Ky shpërthim i kujtoi shumë përdoruesve të mediave sociale karrierën e tij të trazuar si lojtar dhe incidentin e famshëm të vitit 1998, ndërsa ai luante për Sheffield Wednesday.

Pasi mori një karton të kuq në ndeshjen kundër Arsenalit, Di Canio e shtyu gjyqtarin Paul Alcock, i cili u rrëzua, dhe për këtë veprim u ndëshkua me një pezullim prej 11 ndeshjesh dhe një gjobë prej 12,000 eurosh. /Telegrafi/

