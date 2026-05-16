Gjiganti evropian e kontakton Real Madridin për Edouardo Camavingan
Borussia Dortmundi raportohet se ka pyetur për situatën e Eduardo Camavingas te Real Madridi, sipas gazetarit spanjoll Ramon Alvarez de Mon.
Sipas raportit, klubi gjerman së fundmi ka kërkuar informacion rreth mundësisë së transferimit të mesfushorit 23-vjeçar, por përgjigjja e Real Madridit ka qenë e menjëhershme dhe e prerë: Camavinga nuk është në shitje.
Reali nuk ndodhet nën asnjë presion për të negociuar, pasi francezi ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2029 dhe vazhdon të jetë pjesë e planeve afatgjata të klubit, pavarësisht një sezoni me luhatje në paraqitje.
Camavinga ka luajtur 42 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë një asist, ndërsa ka grumbulluar 2,178 minuta në fushë.
Edhe pse lëndimet dhe mungesa e tij në skuadrën e Francës për Botëror kanë ndikuar në ritmin e sezonit, Camavinga vazhdon të shihet si një talent i nivelit të lartë në mesfushë.
Në këtë fazë, interesimi i Dortmundit kuptohet se është më shumë një pyetje eksploruese, sesa një negociatë e avancuar për transferim./Telegrafi/