Panzerotti italiane me djathë dhe proshutë: Krokante jashtë, të buta dhe plot shije brenda
Nëse ju pëlqejnë petët e vogla të mbushura me djathë të shkrirë dhe proshutë, kjo recetë e thjeshtë italiane do t’ju fitojë menjëherë
Nëse i doni ushqimet e brumit me kore krokante, mbushje të pasur dhe aromë të parezistueshme djathi të shkrirë, panzerotti italiane janë zgjedhja e duhur. Ky specialitet italian ngjan me petë të vogla të skuqura, të mbushura me përbërës të kripur, ndërsa brumi i butë dhe i ajrosur i bën ideale për drekë, darkë apo për një mbrëmje me miq.
Përgatitja është e thjeshtë, ndërsa rezultati do t’i kënaqë të gjithë adhuruesit e brumërave të shtëpisë, transmeton Telegrafi.
Informacion bazë
Koha e përgatitjes: rreth 1 orë e 30 minuta
Vështirësia: e lehtë
Sasia: 10–12 panzerotti
Përbërësit
Për brumin:
▪ 500 g miell i butë
▪ 250 ml qumësht i ngrohtë
▪ 30 ml vaj, rreth 2–3 lugë gjelle
▪ 10 g maja e thatë ose gjysmë kubi maja e freskët
▪ 1 lugë e vogël sheqer
▪ 1 lugë e vogël kripë
Për mbushjen:
▪ 200 g proshutë ose mish i thatë i pjekur, i grirë imët
▪ 200 g kaçkavall ose mozzarella, e grirë në rende
▪ 4–5 lugë gjelle keçap
▪ rigon, sipas shijes
Për skuqje:
▪ vaj
Përgatitja
Përgatitja e brumit
Në një enë të madhe hidhni qumështin e ngrohtë, shtoni majanë, sheqerin dhe pak miell. Lëreni për rreth 10 minuta, derisa majaja të aktivizohet dhe të krijojë shkumë.
Shtoni vajin dhe kripën, pastaj gradualisht hidhni pjesën tjetër të miellit. Punojeni brumin derisa të bëhet i butë, i lëmuar dhe elastik.
Mbulojeni enën me një pecetë të pastër kuzhine dhe lëreni në një vend të ngrohtë për rreth 45 minuta, ose derisa brumi të dyfishojë vëllimin.
Formimi i panzerotti-ve
Brumin e ardhur punojeni edhe pak dhe ndajeni në 10 deri në 12 toptha të barabartë.
Secilin topth hapeni me petës në formë rrethi, me trashësi rreth 5 mm, afërsisht sa madhësia e një pjate të vogël.
Mbushja
Në njërën gjysmë të secilit rreth vendosni pak keçap. Shtoni proshutën ose mishin e pjekur të grirë, djathin e grirë dhe pak rigon.
Mbyllja
Paloseni gjysmën tjetër të brumit mbi mbushje, që të fitoni formën e gjysmëhënës.
Shtypni mirë skajet me gishta, pastaj kaloni edhe me pirun, në mënyrë që mbushja të mos dalë gjatë skuqjes.
Skuqja
Në një tigan të thellë ngrohni sasi të mjaftueshme vaji.
Skuqini panzerotti-t në temperaturë mesatare, nga të dyja anët, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.
Nxirrini mbi letër kuzhine, që të largohet yndyra e tepërt.
Servimi
Shërbejini të ngrohta, derisa djathi brenda tyre është ende i shkrirë dhe kremoz. Kombinohen shumë mirë me jogurt, kos të thartë ose salcën tuaj të preferuar.
Këshillë shtesë
Për shije më të pasur, në mbushje mund të shtoni kërpudha, ullinj, suxhuk pikant, misër të ëmbël ose spec të freskët.
Nëse dëshironi një variant më të lehtë, panzerotti-t mund t’i piqni në furrë në 200°C për rreth 20 minuta, derisa të marrin ngjyrë të bukur.
Më të shijshme janë kur përgatiten të freskëta, por mund t’i ngrohni përsëri në furrë që të bëhen sërish krokante.
Ju bëfshin mirë. /Telegrafi/