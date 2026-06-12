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Nëse ju pëlqejnë petët e vogla të mbushura me djathë të shkrirë dhe proshutë, kjo recetë e thjeshtë italiane do t’ju fitojë menjëherë

Nëse i doni ushqimet e brumit me kore krokante, mbushje të pasur dhe aromë të parezistueshme djathi të shkrirë, panzerotti italiane janë zgjedhja e duhur. Ky specialitet italian ngjan me petë të vogla të skuqura, të mbushura me përbërës të kripur, ndërsa brumi i butë dhe i ajrosur i bën ideale për drekë, darkë apo për një mbrëmje me miq.

Përgatitja është e thjeshtë, ndërsa rezultati do t’i kënaqë të gjithë adhuruesit e brumërave të shtëpisë, transmeton Telegrafi.

Informacion bazë

Koha e përgatitjes: rreth 1 orë e 30 minuta
Vështirësia: e lehtë
Sasia: 10–12 panzerotti

Përbërësit

Për brumin:

▪ 500 g miell i butë
▪ 250 ml qumësht i ngrohtë
▪ 30 ml vaj, rreth 2–3 lugë gjelle
▪ 10 g maja e thatë ose gjysmë kubi maja e freskët
▪ 1 lugë e vogël sheqer
▪ 1 lugë e vogël kripë

Për mbushjen:

▪ 200 g proshutë ose mish i thatë i pjekur, i grirë imët
▪ 200 g kaçkavall ose mozzarella, e grirë në rende
▪ 4–5 lugë gjelle keçap
▪ rigon, sipas shijes

Për skuqje:

▪ vaj

Përgatitja

Përgatitja e brumit

Në një enë të madhe hidhni qumështin e ngrohtë, shtoni majanë, sheqerin dhe pak miell. Lëreni për rreth 10 minuta, derisa majaja të aktivizohet dhe të krijojë shkumë.

Shtoni vajin dhe kripën, pastaj gradualisht hidhni pjesën tjetër të miellit. Punojeni brumin derisa të bëhet i butë, i lëmuar dhe elastik.

Mbulojeni enën me një pecetë të pastër kuzhine dhe lëreni në një vend të ngrohtë për rreth 45 minuta, ose derisa brumi të dyfishojë vëllimin.

Formimi i panzerotti-ve

Brumin e ardhur punojeni edhe pak dhe ndajeni në 10 deri në 12 toptha të barabartë.

Secilin topth hapeni me petës në formë rrethi, me trashësi rreth 5 mm, afërsisht sa madhësia e një pjate të vogël.

Mbushja

Në njërën gjysmë të secilit rreth vendosni pak keçap. Shtoni proshutën ose mishin e pjekur të grirë, djathin e grirë dhe pak rigon.

Mbyllja

Paloseni gjysmën tjetër të brumit mbi mbushje, që të fitoni formën e gjysmëhënës.

Shtypni mirë skajet me gishta, pastaj kaloni edhe me pirun, në mënyrë që mbushja të mos dalë gjatë skuqjes.

Skuqja

Në një tigan të thellë ngrohni sasi të mjaftueshme vaji.

Skuqini panzerotti-t në temperaturë mesatare, nga të dyja anët, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.

Nxirrini mbi letër kuzhine, që të largohet yndyra e tepërt.

Servimi

Shërbejini të ngrohta, derisa djathi brenda tyre është ende i shkrirë dhe kremoz. Kombinohen shumë mirë me jogurt, kos të thartë ose salcën tuaj të preferuar.

Këshillë shtesë

Për shije më të pasur, në mbushje mund të shtoni kërpudha, ullinj, suxhuk pikant, misër të ëmbël ose spec të freskët.

Nëse dëshironi një variant më të lehtë, panzerotti-t mund t’i piqni në furrë në 200°C për rreth 20 minuta, derisa të marrin ngjyrë të bukur.

Më të shijshme janë kur përgatiten të freskëta, por mund t’i ngrohni përsëri në furrë që të bëhen sërish krokante.

Ju bëfshin mirë. /Telegrafi/

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