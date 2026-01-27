Pandat e fundit janë larguar nga Japonia - për herë të parë pas 50 vitesh, vendi nuk e ka më asnjë
Kopshti Zoologjik Ueno në Tokio i ka dhënë lamtumirën pandave të fundit, Xiao Xiao dhe Lei Lei.
Videot e ndarjes emocionale - me stafin e kopshtit zoologjik dhe vizitorët në lot - janë përhapur gjerësisht në rrjetet sociale.
Kthimi i tyre ishte planifikuar më parë: këlyshët lindën në Ueno në vitin 2021 dhe ndodheshin në Japoni në kuadër të një marrëveshjeje qiraje që duhej të përfundonte në shkurt 2026. Kontrata nuk u zgjat.
Largimi i tyre vjen në një nga periudhat më të tensionuara të viteve të fundit në marrëdhëniet mes Pekinit dhe Tokios, në sfondin e tensioneve rreth Tajvanit dhe reduktimit të shkëmbimeve humanitare dhe kulturore.
Si pasojë, Japonia ka mbetur pa asnjë panda gjigante për herë të parë që nga fillimi i viteve 1970.
Autoritetet thonë se do të dëshironin t’i sillnin sërish pandat, por pranojnë se aktualisht nuk ka shenja që “diplomacia e pandave” të ringjallet së shpejti. /Telegrafi/