Pa i zgjatur fare: Kjo frizurë krijon iluzionin e flokëve të gjatë dhe të dendur
Stilistët e adhurojnë prej dekadash – ky stil i jep volum, lëvizje dhe thekson tiparet e fytyrës në mënyrë natyrale
Një tjetër trend flokësh po rikthehet fuqishëm dhe këtë herë fokusi është te një efekt shumë i dëshiruar: flokë që duken më të gjatë dhe më të plotë, pa pasur nevojë të ndryshoni gjatësinë reale. Fjala është për C-prerjen, një stil që nuk është i ri, por që në vitin 2026 po përjeton një rikthim të fuqishëm.
Kjo frizurë e ka origjinën në stilin ikonë të viteve ’90 dhe fillimit të viteve 2000, të njohur nga modeli i famshëm i Rachel në serialin Friends, dhe sot po rikthehet në versione më moderne dhe më natyrale.
Çfarë është C-prerja?
C-prerja, e njohur edhe si prerje e harkuar, bazohet në shtresëzim të flokëve. Shtresat më të shkurtra vendosen rreth fytyrës, ndërsa pjesa tjetër e flokëve zgjatet gradualisht drejt fundeve, duke krijuar një vijë të butë në formë harku që i ngjan shkronjës C.
Ky formim krijon një efekt shumë natyral dhe të rrjedhshëm, pa linja të ashpra, duke i dhënë flokëve pamjen e një gjatësie më të madhe dhe volum më të plotë. Edhe nëse flokët nuk janë më të gjatë realisht, ato duken më të gjatë falë mënyrës si bien dhe lëvizin.
Për më tepër, kjo prerje ndihmon në theksimin e tipareve të fytyrës, veçanërisht vijës së nofullës, duke e bërë një stil shumë të përshtatshëm për pothuajse çdo formë fytyre.
Një tjetër avantazh i madh është se funksionon për të gjitha llojet e flokëve: të drejta, valëzuese apo kaçurrela, transmeton Telegrafi.
Si ndryshon nga prerjet në formë V apo U?
Prerjet në formë V dhe U kanë qenë shumë të përhapura vitet e fundit, por ndryshojnë në mënyrën si formësojnë flokët.
– Prerja në formë V krijon linja më të mprehta në pjesën e pasme të flokëve
– Prerja në formë U jep një formë më të rrumbullakët dhe më të plotë
– Ndërsa C-prerja fokusohet te shtresat rreth fytyrës dhe krijon linja më të buta dhe natyrale
Pra, dallimi kryesor qëndron te vendosja e shtresave: te V dhe U fokusi është prapa, ndërsa te C është përpara, duke e bërë më të butë dhe më harmonike për fytyrën.
Si stilizohet C-prerja?
Një nga arsyet pse kjo frizurë po bëhet kaq e preferuar është se është shumë e lehtë për t’u mirëmbajtur dhe stilizuar.
Për ta theksuar efektin:
– përdorni tharëse flokësh dhe ktheni lehtë majat nga brenda
– aplikoni gjithmonë mbrojtje nga nxehtësia për të ruajtur shkëlqimin dhe elasticitetin
– për volum shtesë, fokusohuni te rrënja e flokëve gjatë tharjes
Shtresat rreth fytyrës zakonisht stilizohen duke u kthyer lehtë nga brenda, ndërsa pjesa e pasme lihet më natyrale dhe e lirshme. Kjo krijon një balancë perfekte mes strukturës dhe lëvizjes.
Nëse preferoni një gjatësi më të shkurtër ose formë më të theksuar, mund të nevojiten vizita më të shpeshta në parukeri. Përndryshe, mirëmbajtja është minimale.
Pse po rikthehet kaq fuqishëm?
Në një kohë kur trendet po shkojnë drejt natyralitetit dhe volumit të butë, C-prerja përshtatet perfekt me këtë estetikë. Ajo kombinon elegancën klasike me një pamje moderne dhe praktike, duke i bërë flokët të duken të shëndetshëm, të lëvizshëm dhe vizualisht më të gjatë. /Telegrafi/