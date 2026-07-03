OVL-UÇK: Osman Selmani nuk figuron si veteran, arrestimi nga Serbia është i motivuar politikisht
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka reaguar pas arrestimit të qytetarit të Kosovës, Osman Selmani, nga autoritetet serbe, duke dënuar veprimin dhe duke mohuar çdo lidhje të tij me statusin e veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në një reagim publik, OVL-UÇK thekson se regjistrat zyrtarë të organizatës dëshmojnë se Osman Selmani nuk figuron në bazën e të dhënave si veteran i UÇK-së.
Sipas organizatës, çdo përpjekje për ta lidhur Selmanin me UÇK-në është e pabazë, pa bazë faktike apo ligjore dhe, sipas saj, e motivuar politikisht.
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"Regjistrat tanë zyrtarë janë të qartë: Osman Selmani nuk figuron në bazën e të dhënave të OVL-UÇK-së si veteran i UÇK-së. Lidhja e tij me UÇK-në është e pabazë dhe e motivuar politikisht, asgjë më tepër", thuhet në reagim.
OVL-UÇK u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për mbrojtjen e Selmanit.
Organizata thekson se çdo qytetar i Kosovës që përballet me procedura ligjore të motivuara politikisht meriton mbrojtje të plotë konsullore dhe ligjore, duke shtuar se Republika e Kosovës ka detyrimin ta ofrojë një mbështetje të tillë.