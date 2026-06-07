Osmani: VLEN e anuloi edhe parimin e “Badenterit të vogël”
Me heqjen e parimit të ashtuquajtur Badenteri i vogël në sjelljen e projekt-ligjit për përfaqësim të drejtë u kalua vija e kuqe nga VLEN-i, alarmoi nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, nga Kuvendi Zgjedhor i degës Çair.
Sipas tij, me këtë është rrënuar mekanizmi qendror i arkitekturës së barazisë që buron nga Marrëveshja e Ohrit, e rrënimi i kësaj Marrëveshjeje, sipas tij, është kërcënim ekzistenical për shqiptarët e Maqedonisë.
“Dje e arritën kulmin! Dje e kaluam vijën e kuqe. Dje e rrënuan krye-mekanizmin e arkitekturës sonë të barazisë, zemrën e Marrëveshjes së Ohrit. E anuluan Badenterin ose shumicën e dyfishtë. I ashtuquajturi “Badenter i vogël” është shpikje e cila e heq gurin mbi të cilin qëndron Marrëveshja e Ohrit. Tanimë kjo nuk ka të bërë me mosmarrëveshje politike, me debat politik! Këtu rrënohen themelet me të cilën është ndërtuar paqja dhe bashkëjetesa”, tha Bujar Osmani – nënkryetar i BDi-së .