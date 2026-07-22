Shtetasi i Maqedonisë privohet nga liria në Serbi, shkaktoi aksident duke e goditur një shofer ambulance
Policia serbe arrestoi sot një shtetas maqedonas i cili goditi me kamion një shofer ambulance.
Sipas informacionit nga Departamenti i Policisë së Leskovcit, ai u gjet dhe u ndalua pasi kamioni i tij goditi shoferin e një automjeti ambulance në korsinë e ndalimit emergjent pranë Grdelicës.
I dyshuari u urdhërua të mbahet në paraburgim deri në 48 orë.
Aksidenti ndodhi dje pasdite pranë Grdelicës, kur një automjet ambulance që po transportonte një djalë 10-vjeçar nga Vranja në Nish u prish.
Shoferi doli nga automjeti për të rregulluar problemin kur një kamion u përplas me të.
Sipas informacioneve të deritanishme, kamioni ka goditur derën e hapur të automjetit, dhe dera ka goditur shoferin.
Ai ra dhe goditi kokën në beton, pas së cilës u transportua në Qendrën Klinike Universitare në Nish me lëndime të rënda.
Një mjeke që rastësisht u ndodh në vendin e aksidentit e mori djalin, i cili dyshohej se kishte apendicit, dhe e çoi me makinën e saj në Nish.