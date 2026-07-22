Spasovski: Si në tragjedinë e Koçanit ashtu edhe në rastin e Gostivarit, reagimi institucional është i vonuar
"Rasti i ujit të ndotur në Gostivar është edhe një konfirmim se institucionet nën këtë qeveri nuk funksionojnë kur qytetarët kanë më shumë nevojë për to. Pas tragjedisë në Koçan, asgjë nuk ka ndryshuar në thelb deri më sot. Ja, tani kemi Gostivarin, ku përsëri shohim një reagim të vonuar, heshtje institucionale dhe shmangie të përgjegjësisë", tha deputeti i LSDM-së, Oliver Spasovski, në Tv Kanali 5.
Ai theksoi se përgjegjësinë duhet ta mbajnë të gjitha institucionet kompetente - nga Qeveria dhe autoritetet shëndetësore, deri te Instituti i Shëndetit Publik dhe të gjitha institucionet që kishin detyrim ligjor të reagonin në kohën e duhur.
"Për atë që po ndodh në Gostivar, përgjegjësia qëndron në të gjitha nivelet - nga niveli qendror në atë lokal. Deri më tani, nuk kam dëgjuar që ndonjë nga ministrat të ndihet përgjegjës. Pse shmangia e autoriteteve shëndetësore nuk ofroi asnjë përgjegjësi? Momenti kur 200 qytetarët e parë nga Gostivari u paraqitën në spital nuk do të thoshte asgjë as për autoritetet shëndetësore dhe as për Qeverinë. Reagimi fillestar erdhi vetëm pas pesë ose gjashtë ditësh", theksoi Spasovski.
Spasovski theksoi se është pikërisht ky lloj sjelljeje institucionale që tregon se si kjo qeveri po e udhëheq vendin.
"Duhet të pranohet. Duhet të pranohet se Koçani na ndodhi dhe se nuk ka ndryshim në sistem. Dhe se tani ajo që po ndodh në Gostivar po na ndodh, dhe institucionet kanë heshtur për një javë dhe nuk po bëjnë asgjë në atë moment", tha Spasovski.
Ai theksoi se publiku ende nuk ka përgjigje për pyetjet më të rëndësishme - cila ishte cilësia e ujit, sa teste u kryen dhe cilat ishin rezultatet e tyre.
“Deri më sot, nuk kemi përgjigje në lidhje me cilësinë e ujit, sa teste janë kryer e kështu me radhë. Nëse mostrat treguan se uji ishte i sigurt, atëherë duhet të përcaktohet se çfarë ka ndodhur, si janë kryer ato teste dhe nëse raportet e pasqyrojnë realisht situatën”, tha Spasovski.
Spasovski theksoi se Instituti i Shëndetit Publik ka një detyrim ligjor për të monitoruar vazhdimisht sigurinë e ujit të pijshëm dhe për të vepruar në kohën e duhur.
“Çfarë bëri Instituti i Shëndetit Publik? Ata janë të detyruar të kontrollojnë ujin, jo vetëm në një qytet, por në të gjitha qytetet”, theksoi Spasovski.