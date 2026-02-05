Osmani thotë se do ta nominonte Trumpin për Çmimin Nobel
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Presidenti Donald Trump e meriton Çmimin Nobel për Paqen.
Kur u pyet nga Newsweek të mërkurën nëse do ta nominonte Trumpin për këtë çmim prestigjioz, Osmani u përgjigj: “Sigurisht, nëse unë jam presidente [kurdo që të jetë] që këto gjëra do të ndodhin.”
Vetëm disa persona mund të paraqesin nominime për Çmimin Nobel për Paqen vjetor dhe nominimet mbyllen në fund të janarit. Krerët e shteteve janë ndër ata që mund të paraqesin një kandidat dhe fituesi i ardhshëm do të shpallet në tetor.
Trump ka kërkuar prej kohësh dhe publikisht një Çmimin Nobel për Paqen, duke e quajtur veten një "krye-paqebërës". Republikani ka pretenduar se ka arritur marrëveshje që i japin fund konflikteve në të gjithë globin, megjithëse vëzhguesit vënë në pikëpyetje se sa luftëra ka ndaluar ai vërtet.
Pyetjet rreth ligjshmërisë së sulmeve të gjera amerikane ndaj anijeve të dyshuara për drogë pranë Venezuelës, të cilat i paraprinë një operacioni të Forcave Speciale të SHBA-së për të kapur Presidentin Venezuelan Nicolas Maduro dhe gruan e tij nga një kompleks i mbrojtur rëndë në Karakas muajin e kaluar, ende e lënë në hije Trumpin.
Osmani-Sadriu, duke folur nga Samiti i Qeverive Botërore në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, e përshkroi popullsinë e Kosovës si "populli më pro-amerikan në Tokë" dhe "shumë, shumë mirënjohëse për çdo administratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës".
SHBA-të udhëhoqën një fushatë bombardimi të NATO-s ndaj Serbisë për 78 ditë në vitin 1999, vetëm pak vjet pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë. Ish-presidenti serb Slobodan Millosheviq ia hoqi territorit kryesisht etnikisht shqiptar të Kosovës statusin e një province të vetëqeverisur në vitin 1989. Protestat u shndërruan në dhunë dhe më shumë se një çerek milioni njerëz u vranë midis viteve 1989 dhe 1995, sipas shifrave ushtarake amerikane.
Luftëtarët e armatosur të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës u përleshën me forcat serbe për vite me radhë, por Lufta e Kosovës klasifikohet zyrtarisht si gjakderdhja midis viteve 1998 dhe 1999.
Një goditje brutale nga Beogradi rezultoi në një krizë refugjatësh, atë që NATO e ka përshkruar si një "katastrofë humanitare" dhe spastrim etnik të shqiptarëve të Kosovës.
NATO e nisi fushatën e saj të bombardimeve në mars të vitit 1999, menjëherë pasi bisedimet e paqes në Francë që zgjatën disa muaj dhe Millosheviçi grumbulloi dhjetëra mijëra trupa pranë Kosovës .
Në breshërinë hapëse të Operacionit Forca Aleate të NATO-s morën pjesë 250 avionë amerikanë, përfshirë shtatë bombardues strategjikë B-52 dhe gjashtë bombardues të rëndë B-2. Të dy janë në gjendje të mbajnë armë bërthamore me rreze të gjatë veprimi, si dhe municione konvencionale.
Forcat e udhëhequra nga SHBA-të nga 14 vende më vonë i ndërprenë sulmet ajrore pasi Beogradi tërhoqi forcat e tij nga Kosova. OKB-ja krijoi Forcën e saj të Zbatimit të Paqes në Kosovë (KFOR) dhe NATO dërgoi paqeruajtës në Kosovë, e cila në atë kohë po përballej me sulme hakmarrëse kundër serbëve.
Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe njihet nga shumë vende, përfshirë SHBA-në, Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Shqipërinë. Serbia nuk e ka njohur shtetësinë e saj, ashtu si Rusia dhe Kina. Shpërthimet e dhunshme midis Kosovës dhe Serbisë kanë vazhduar me ndërprerje në vitet që nga ajo kohë.
"Shtetet e Bashkuara të Amerikës na dhanë shpresë, së bashku me partnerë si Mbretëria e Bashkuar dhe vendet evropiane", tha Osmani.
Udhëheqësja kosovare tha se kishte folur me Trumpin katër herë në biseda “të shkurtra”, por “shumë kuptimplote”.
Trump ka dhënë "një kontribut të jashtëzakonshëm" për paqen në Ballkanin Perëndimor, tha Osmani.
"Nuk ka dyshim se ai e meriton [Çmimin Nobel]."
"E di që ka të tjerë që mund të kenë mendime të ndryshme, por ne e shohim kontributin e tij nga afër", shtoi ajo.
Osmani më parë ka thënë se Kosova është “e nderuar” që është anëtare themeluese e Bordit të Paqes të diskutueshëm të Trump, i cili shihet gjerësisht si një organ sfidues potencial i Kombeve të Bashkuara.
Çmimi Nobel për Paqen jepet çdo vit nga Komiteti Norvegjez i Nobelit.
“Duke marrë parasysh që vendi juaj vendosi të mos më japë Çmimin Nobel për Paqen për ndalimin e “8 Wars PLUS”, nuk ndiej më detyrimin të mendoj vetëm për Paqen”, tha Trump në mesazhet drejtuar kryeministrit të Norvegjisë.