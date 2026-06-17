Osmani: Mbivotimi etnik për çështje etnike është fillimi i çdo krize të madhe ndëretnike
Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani ka reaguar ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për anulimin e vendimit për emërimin e rrugëve me emra shqiptarë në Tetovë.
"Gjykata Kushtetuese anuloi vendimin për emërtimet e rrugëve dhe shesheve në Tetovë, duke rikthyer emrin “Marshal Tito” në vend të sheshit “Iliria”.
Një tjetër goditje ndaj identitetit shqiptar. Një tjetër plagë mbi të ardhmen e përbashkët. Një tjetër hap prapa për këtë vend. Në fund, Bilall Kasami duhet të jetë i lumtur. Dikur shkruante poezi për Titon", shkruan Osmani.
Ai gjithashtu shkruan se historia e shteteve multietnike dëshmon një rregull të thjeshtë: mbivotimi etnik për çështje etnike është fillimi i çdo krize të madhe ndëretnike./Telegrafi/
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