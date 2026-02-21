Osmani bisedë telefonike me homologun finlandez, flasin për zhvillimet politike dhe sigurinë
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun finlandez, Alexander Stubb.
Osmani në një postim në X shkruan se kanë biseduar për zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë si dhe për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve.
“Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me mikun e dashur të Kosovës, Presidentin finlandez, Alexander Stubb. Diskutuam zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë, si dhe partneritetin mes dy vendeve tona. E falënderova për mbështetjen e palëkundur të Finlandës për të ardhmen euro-atlantike të Kosovës”, shkruan Osmani. /Telegrafi/
It’s always good to talk to Kosovo's dear friend, Finnish President @alexstubb.
We discussed the latest political and security developments, as well as the partnership between our two countries.
I thanked him for Finland’s steadfast support for Kosovo’s Euro-Atlantic future.… pic.twitter.com/3yw4ZR0jLD
— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 21, 2026
