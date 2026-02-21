Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun finlandez, Alexander Stubb.

Osmani në një postim në X shkruan se kanë biseduar për zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë si dhe për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve.

“Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me mikun e dashur të Kosovës, Presidentin finlandez, Alexander Stubb. Diskutuam zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë, si dhe partneritetin mes dy vendeve tona. E falënderova për mbështetjen e palëkundur të Finlandës për të ardhmen euro-atlantike të Kosovës”, shkruan Osmani. /Telegrafi/


