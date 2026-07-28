Ora e parë inteligjente e Nothing do të lansohet në shtator
Nothing ende nuk ka lançuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF.
Megjithatë, një thashethem i ri tani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë e sipër.
Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvillon një orë inteligjente, me një lançim të planifikuar për në shtator, transmeton Telegrafi.
Informatori pretendon se pajisja do të ofrojë gjuhën dalluese të dizajnit të Nothing, duke lënë të kuptohet përdorimi i elementëve transparentë ose të tejdukshëm.
Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të lançohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim nën 300 dollarë.
Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdorë Wear OS në vend të platformës RTOS të përdorur në të gjithë linjën e orëve inteligjente të CMF.
Më shumë detaje rreth pajisjes ka të ngjarë të dalin në javët para lançimit të saj të pritur. /Telegrafi/