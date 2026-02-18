Operatori hekurudhor gjerman Deutsche Bahn goditet nga një sulm kibernetik - kompania sjell detaje
Operatori gjerman hekurudhor Deutsche Bahn ka konfirmuar se ndërprerja e sistemeve të saj të IT-së dhe rezervimeve të martën u shkaktua nga një sulm kibernetik.
Kompania tha të mërkurën se sistemet e saj po funksiononin përsëri normalisht.
Megjithatë, ajo nuk dha asnjë informacion në lidhje me atë se kush mund ta ketë kryer sulmin.
Problemet e IT-së filluan të martën pasdite. Si aplikacioni DB Navigator i kompanisë ashtu edhe faqja e saj e internetit, bahn.de, u prekën nga ky sulm.
Sistemet ofrojnë informacion mbi orarin dhe u lejojnë klientëve të rezervojnë bileta.
Deri të martën në mbrëmje, kompania tha se sistemet ishin "kryesisht të qëndrueshme", por pati probleme të mëtejshme të mërkurën në mëngjes.
"Masat tona mbrojtëse kanë hyrë në fuqi në mënyrë që ndikimi te klientët tanë të jetë sa më i ulët të jetë e mundur për momentin", tha një zëdhënës i Deutsche Bahn.
Megjithatë, kishte ende disa kufizime të përkohshme në sistemet e IT-së dhe rezervimeve.
Operatori hekurudhor tha se kishte qenë një “sulm DdoS”.
Për përdoruesit, duket sikur faqja është offline, edhe pse teknikisht nuk është dëmtuar.
Qëllimi i sulmeve të tilla është zakonisht shantazhimi ose sabotimi i kompanive ose autoriteteve, ose ushtrimi i presionit politik mbi to. /Telegrafi/