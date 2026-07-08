OpenAI prezanton tri versione të reja të inteligjencës artificiale
Kompania OpenAI pritet të lançojë versionin e ri të modelit të saj të inteligjencës artificiale, GPT-5.6, i cili do të jetë i disponueshëm në tri variante të ndryshme: Sol, Terra dhe Luna.
Sipas njoftimeve, versioni më i avancuar do të jetë GPT-5.6 Sol, i cili synon të ofrojë performancën më të lartë në detyra komplekse, përfshirë programimin, kërkimet shkencore, punën profesionale dhe analizat e avancuara.
Varianti Terra është krijuar si një model më i balancuar për përdorim të përditshëm, me performancë të ngjashme me GPT-5.5, por me kosto më të ulët. Ndërsa Luna do të jetë versioni më ekonomik dhe më i shpejtë, i orientuar për përdoruesit që kërkojnë përgjigje të shpejta dhe efikase.
OpenAI ka bërë të ditur se modelet e reja sjellin përmirësime në arsyetim, aftësi më të mira në kodim, përdorim më efikas të kompjuterëve dhe masa më të forta sigurie ndaj keqpërdorimit të inteligjencës artificiale.
Sipas raportimeve, para publikimit të gjerë, modelet e reja iu nënshtruan testimeve të zgjeruara të sigurisë. Kompania fillimisht ua kishte ofruar versionet paraprake një grupi të kufizuar partnerësh dhe organizatash.
Lansimi i GPT-5.6 vjen në një periudhë kur gara mes kompanive të mëdha të teknologjisë për zhvillimin e modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale është intensifikuar. OpenAI synon që me këtë gjeneratë të re të forcojë pozitën e saj në fusha si automatizimi, zhvillimi i softuerit dhe kërkimi shkencor. /Telegrafi/