Oklahoma 'fshinë' Phoenixin, Orlando merr fitoren e tretë
Oklahoma City Thunder mposhti Phoenix Suns me rezultatin 131:122 dhe u kualifikua në gjysmëfinalet e Konferencës Perëndimore të NBA-së me një rezultat perfekt prej 4:0.
Shai Gilgeous-Alexander udhëhoqi Thunder me 31 pikë, ndërsa Chet Holmgren shtoi 24 pikë dhe 12 ribaunde.
Oklahoma City e mbylli serinë me një edicion ofensiv shumë efikas, me 17 gjuajtje për tre pikë të goditura nga 34 përpjekje, ose 50 përqind të gjuajtjeve për tre pikë.
Oklahoma City tani pret një rival në gjysmëfinalet e Konferencës Perëndimore dhe do të luajë kundër fituesit të serisë midis Los Angeles Lakers dhe Houston Rockets.
Detroit Pistons humbën ndaj Orlando Magic me rezultatin 94:88 dhe tani janë 3:1 në disavantazh në serinë e playoff-it të raundit të parë të Konferencës Lindore, megjithëse e përfunduan sezonin e rregullt me 60 fitore si të parët.
Kështu, Detroiti arriti në prag të njërit prej skenarëve më të rrallë në play-off-et e NBA-së. Vetëm gjashtë ekipe të vendit të tetë në historinë e ligës kanë eliminuar vendin e parë, dhe që nga viti 2003, çdo seri është luajtur deri në katër fitore, gjë që ka ndodhur vetëm katër herë.
Pistons nuk kanë luajtur në raundin e dytë të Play-Off që nga Finalet e Lindjes në vitin 2008. Tani ata do të përpiqen ta zgjasin serinë në shtëpi, dhe Isaiah Stewart tha se skuadra nuk ka zgjidhje tjetër veçse të luftojë deri në fund.
Ndeshje shumë interesante u zhvillua edhe mes Denver Nuggets dhe Minnesotta Timberwolves. Nuggets triumfuan me rezultat 125:113 dhe ngushtuan diferencën në 3-2. /Telegrafi/