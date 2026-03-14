OBRM-PDUKM: Prapa protestës së LSM-së për paga, po qëndrojnë njerëz të afërt me LSDM-në
Partia në pushtet OBRM-PDUKM akuzoi LSDM-në se qëndron pas organizimit dhe logjistikës së protestës së shpallur sot nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë.
Partia pretendon se ka prova se njerëz të afërt me LSDM-në qëndrojnë pas mobilizimit të njerëzve dhe organizimit të transportit në disa qytete.
Sipas tyre, protesta është organizuar formalisht nga LSM, por logjistika dhe organizimi teknik, siç pretendojnë ata, drejtohen nga struktura të afërta me LSDM-në.
Ata e tregojnë Kumanovën si shembull, ku, sipas tyre, Oliver Trajkovski ishte përgjegjës për organizimin e transportit për protestën, i cili, siç deklarojnë ata, është kreu i selisë së LSDM-së në lagjen Zelen Rid dhe punonjës i ndërmarrjes publike "Pastërim dhe Gjelbërim" në Kumanovë.
OBRM-PDUKM deklaron se fotografitë nga aktivitetet e mëparshme politike konfirmojnë afërsinë e tij me zyrtarët dhe kandidatët e LSDM-së në zgjedhjet lokale të vitit 2021.
Partia vlerëson se në vend të një lufte të vërtetë sindikale për të përmirësuar të drejtat dhe pagat e punëtorëve, protesta po përdoret si mjet presioni politik.