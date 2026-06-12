Trump 'sulmon' Iranin pasi kushtet e marrëveshjes u shfaqën në median shtetërore
Një ditë pasi deklaroi se një marrëveshje me Iranin ishte pothuajse finalizuar, presidenti Donald Trump e quajti Teheranin “të pandershëm” për ato që ai i quajti përshkrime të pasakta të propozimit.
“Kushtet që Irani i zbuloi NUK kanë të bëjnë ASNJË me kushtet për të cilat u ra dakord, me shkrim”, shkroi Trump në Truth Social.
“Ajo që thanë ata, përfshirë deklaratën e tyre të dobët dhe patetike për arritjen e një marrëveshjeje, nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën”, vazhdoi ai.
“Njerëz shumë të pandershëm për të pasur të bësh me ta. Me ta, nuk ka gjë të tillë si të bësh me mirëbesim”, shtoi Trump.
Mediat shtetërore iraniane raportuan më herët mbi kushtet e marrëveshjes, duke përfshirë faktin se Irani nuk do të angazhohej të lëshonte menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit dhe se marrëveshja do të kërkonte lirimin e 24 miliardë dollarëve nga fondet e ngrira të Iranit.
Trump, në mesazhin e tij, tha se shënjestrimi i vazhdueshëm i anijeve në ngushticë nga Irani ishte "PLOTËSISHT I PAPRANUESHËM".
“Më mirë të marrin masa, dhe SHPEJT”, tha Trump. /Telegrafi/