Aksident tragjik në rrugën Gradsko-Prilep, humbin jetën dy persona
MPB njofton se më 11.06.2026 në orën 13:30, në Departamentin e Policisë së Kavadarit është raportuar se në autostradën Gradsko-Prilep, pas daljes për Kavadar, ka ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh "Skoda Octavia" me targa të Prilepit, të drejtuar nga ZH.R. (51) nga Prilepi dhe një automjeti pasagjerësh "Volkswagen Golf" me targa të Prilepit, të drejtuar nga T.M. (39) nga Prilepi.
"Në aksident, shoferi i automjetit pasagjerësh "Skoda" dhe 42-vjeçarja B.B. nga Prilepi, pasagjer në automjet, kanë vdekur në vendngjarje, ndërsa vdekjen e ka konfirmuar një mjek nga ekipi i Ndihmës së Shpejtë të Kavadarit.
Shoferi i automjetit pasagjerësh "Golf" ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë konfirmuar në Spitalin e Përgjithshëm të Kavadarit dhe është transferuar në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë" në Shkup.
Vendin e ngjarjes e ka inspektuar prokurori publik në bashkëpunim me një ekip inspektues nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Kavadarit. Trafiku është normalizuar në orën 17:00", thonë nga MPB./Telegrafi/