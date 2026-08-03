OBRM-PDUKM: Nuk do të lejojmë që urrejtja dhe pesimizmi të bëhen ideologji kombëtare
OBRM-PDUKM në një deklaratë theksojnë se nuk do të lejojë që urrejtja dhe pesimizmi të bëhen një “ideologji kombëtare”, duke vlerësuar se shteti duhet të vazhdojë në rrugën e zhvillimit ekonomik, stabilitetit dhe ruajtjes së interesave kombëtare.
Deklarata tërheq një paralele midis luftërave historike për krijimin e shtetit maqedonas dhe sfidave të sotme, ku partia thekson se brezi aktual i politikanëve ka detyrimin të ndërtojë një Maqedoni më të fortë, më të drejtë dhe më të suksesshme ekonomikisht në të cilën të rinjtë do ta shohin të ardhmen e tyre.
OBRM-PDUKM ka qenë kritike e ashpër ndaj kundërshtarëve të saj politikë, duke i akuzuar ata për përhapjen e pesimizmit, disfatizmit dhe urrejtjes, në vend që të ofrojnë ide dhe programe, dhe se janë të përgatitur për, siç deklarojnë ata, "tradhti të reja" për të ardhur në pushtet.
Nga atje theksojnë se nuk do të pranojë lëshime për çështjet kombëtare dhe të identitetit në rrugën e integrimit evropian dhe u bën thirrje qytetarëve që, siç thonë ata, të mos "bien në kurthin" e mesazheve politike që krijojnë mosbesim dhe përçarje./Telegrafi/