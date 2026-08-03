LSDM: Për dy vjet, uji në Gostivar nuk ishte i pijshëm, Mickoski konfirmoi një vepër penale
LSDM sot ka akuzuar kryeministrin Hrisitjan Mickoski se me deklaratat e tij për ujin në Gostivar, ka pranuar se është kryer vepër penale.
"Unë besoj se për herë të parë pas shumë vitesh, qytetarët do të përdorin ujë që është plotësisht bakteriologjikisht i sigurt, tha Hristijan Mickoski dy ditë më parë.
Me këtë dënim, kryeministri pranoi se për më shumë se dy vjet, ndërsa OBRM-PDUKM kishte pushtet absolut, uji në Gostivar nuk ishte bakteriologjikisht i sigurt.
Ata e dinin për dy vjet, heshtën për dy vjet ndërsa qytetarët pinin ujë të kontaminuar. Uji në Gostivar ende nuk është plotësisht i sigurt. Pas hiperklorimit, u shfaq një bakter i ri, tha Hristijan Mickoski. Dhe ministri Klekovski premtoi se do të ishte i sigurt deri në fund të javës.
Qytetarët ende presin konfirmim zyrtar. Ende nuk janë dorëzuar dokumentet se kush nënshkroi se uji teknik është i sigurt për larje, ndërsa qytetarët po e përdorin atë. Nuk është vetëm Gostivari, ka probleme me ujin e pasigurt në dhjetëra vende të tjera në të gjithë Maqedoninë.
A dinte Mickoski për vende të tjera në Maqedoni? Ky patriot i dhembshur, Mickoski, shkon në një ekskursion në Belgjikë, ndërsa u thotë qytetarëve maqedonas të kalojnë verën në Maqedoni, në male dhe liqene. Ai shkon në një ekskursion në Belgjikë ndërsa gjysma e Maqedonisë po përballet me probleme me ujë të pijshëm të pasigurt dhe ka një epidemi të verdhëzës në Gostivar.
Për ndotjen e Lepencit dhe Vardarit, nuk ka përgjegjësi të përcaktuar, ashtu siç nuk ka përgjegjësi të përcaktuar për shumë raste të tjera që kanë tronditur Maqedoninë", thonë nga LSDM./Telegrafi/